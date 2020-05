Addio alla principessa Maria Galitzine, La discendente dell'ultimo imperatore d'Austria e figlia dell'arciduchessa austriaca è morta improvvisamente all’età di 31 anni per un aneurisma aortico. Il decesso risale ad una settimana fa ma solo nelle scorse ore la notizia è sta diffusa dai media locali e confermata dal marito. La principessa Maria, figlia dell'arciduchessa Maria Anna d'Austria e del principe Pierre Galitzine, è scomparsa improvvisamente il 4 maggio scorso a seguito di un aneurisma dell'aorta toracica. Il decesso a Houston, in Texas, in Usa, dove la principessa si era trasferita e viveva. I funerali in forma strettamente privata si sono svolti venerdì scorso, sempre a Houston.

Come tanti altri eredi di famiglie nobiliari, la principessa Maria Galitzine aveva scelto di stabilirsi e fare carriera sotto il cielo americano, circondata dai suoi genitori e da due delle sue sorelle. Qui aveva trovato la sua strada nel settore della moda e in particolare negli abiti da sposa ma soprattutto aveva trovato l’amore. Si era sposata con lo chef Rishi Hoop Singh in una cerimonia civile organizzata nella proprietà dei suoi genitori nel settembre 2017, e aveva avuto anche un figlio, Maxim, che lascia purtroppo in tenera età.

Quarta dei sei figli dell'arciduchessa Maria Anna d'Austria, era nata in Lussemburgo e aveva vissuto con la famiglia in Russia, a Mosca, prima di trasferirsi in Belgio e diplomarsi al College of Art and Design a Bruxelles. Poi il trasferimento in Usa a Chicago e infine a Houston dove si era stabilita con la famiglia.