Accoltella passeggeri a caso e appicca incendio sul treno, panico e feriti in stazione a Tokyo Prima di essere fermato dalla polizia l’aggressore è riuscito a ferire almeno una decina di persone tra cui alcune in maniera molto grave, scatenando il fuggi fuggi generale. L’incidente ha avuto come scenario un treno della linea Keio che si è fermato alla stazione di Kokuryo nella città di Chofu, nell’hinterland di Tokyo.

A cura di Antonio Palma

Momenti di terrore oggi a bordo di un treno giapponese fermo a una stazione appena fuori la capitale Tokyo quando un uomo ha accoltellato passeggeri a caso prima di appiccare un incendio a bordo di una carrozza di un convoglio scatenando il fuggi fuggi generale. Prima di essere fermato l’aggressore riuscito a ferire almeno una decina di persone tra cui alcune in maniera molto grave. Responsabile dell’accaduto un ragazzo di circa 20 anni che era a bordo del treno ed è stato poi fermato dalle forze dell'ordine, intervenute immediatamente sul posto. Ora deve rispondere del reato di tentato omicidio.

Come si vede da diverse immagini diffuse da passanti passeggeri sui social, il treno era fermo davanti alla banchina di una situazione sotterranea a ovest di Tokyo quando sono avvenuti i fatti ma probabilmente era appena arrivato. Tra i passeggeri a bordo si è diffuso il panico e molti hanno provato a uscire dal convoglio anche dai finestrini gettandosi sulla banchina nella stazione di Kokuryo, mentre le porte erano ancora chiuse. Nel fuggi generale altre persone sono rimate ferite per cadute o traumi da schiacciamento e disi registrano in tutto oltre quindici feriti.

L’incidente è stato segnalato intorno alle 20 ora locale, intorno alle 12 in Italia, e ha avuto come scenario un treno della linea Keio che si è fermato alla stazione di Kokuryo nella città di Chofu, nell’hinterland di Tokyo. Secondo le prime notizie, dopo l'attacco il freno ha effettuato un fermata di emergenza. L'aggressore è rimasto a bordo d una delle carrozze dove poi è stato circondato dalla polizia e arrestato. Secondo servizi di emergenza medica giapponesi, tra i feriti più gravi un uomo sulla sessantina che è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.