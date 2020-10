Per anni è stato rispettato come un onesto pastore protestante ma anche amato come presentatore di un programma televisivo per bambini in lingua gallese ma dietro quell’apparenza si nascondeva in realtà un pedofilo e abusatore seriale di ragazzini. È la storia di Benjamin Thomas, ex pastore britannico ed ex presentatore della BBC ora condannato a 1o anni e quattro mesi di carcere per abusi sessuali su minori. Secondo l’accusa, il 44enne, che era pastore a Gwynedd, nel nord del Galles, fino al suo arresto lo scorso anno, avrebbe aggredito diversi ragazzini adolescenti, spesso mentre dormivano in campi di ritrovo organizzati dalla sua stessa chiesa.

“Per quasi 30 anni, fino al tuo arresto nel settembre 2019, hai nascosto un oscuro segreto, vale a dire che eri un violentatore sessuale seriale" ha dichiarato il giudice che ha emesso la sentenza di condanna. La stragrande maggioranza delle vittime di Thomas erano adolescenti ma non sono mancati abusi su ragazzi più grandi. Benjamin Thomas avrebbe approfittato della sua posizione di “rispettato leader della chiesa” locale per trovare potenziali vittime.

Dopo l’arresto, messo di fronte alle prove contro di lui, l’uomo ha confessato i reati dichiarandosi colpevole di abusi sessuali su 33 vittime tra cui la più giovane aveva 11 anni. Molti di loro non erano consapevoli di aver subito abusi fino a quando non sono stati rintracciati dalla polizia dopo la confessione di Thomas. Spesso infatti l’uomo si limitava a filmarli di nascosto di notte o nei bagni. È stato ritenuto colpevole di attività sessuale con un bambino, aggressione sessuale, tentate aggressioni sessuali, voyeurismo e realizzazione di video indecenti di bambini. Sarà iscritto nel registro dei molestatori sessuali a vita.