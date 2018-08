Gli Stati Uniti hanno espulso Jakiw Palij, ex guardiano di un campo di concentramento nazista che oggi ha novantacinque anni. Jakiw Palij viveva a New York e la sua espulsione era stata decisa già quattordici anni fa da un giudice statunitense. Il provvedimento, però, non era stato attuato perché nessun paese tra Germania, Ucraina e Polonia si era offerto di accogliere l’ex guardiano. Commentando l’espulsione, la Casa Bianca ha sottolineato che “è stato allontanato dal territorio americano l’ultimo criminale nazista”. Palij, nato in quello che allora era territorio polacco e oggi fa parte dell’Ucraina, è accusato di avere compiuto violenze contro gli ebrei al campo di concentramento nazista di Trawniki, in Polonia. Alla fine della guerra era scappato negli Stati Uniti sostenendo di essere un semplice agricoltore e, continuando a nascondere il suo passato, nel 1957 era diventato cittadino americano e si era stabilito a New York.

Non è chiaro se adesso dovrà affrontare un processo in Germania – Nel 1993 gli investigatori del Dipartimento di Giustizia si erano presentati a casa sua dopo che il suo nome era saltato fuori in un registro e un ex commilitone aveva raccontato che viveva da qualche parte in America. A loro l’ex guardiano nazista avrebbe ammesso di aver mentito, e che allora “tutti lo facevano per avere il visto”. Avrebbe poi confermato di aver seguito un corso di addestramento con le SS a Trawniki, nella Polonia occupata dai nazisti, e di essere diventato un guardiano ma di non aver mai partecipato ai massacri. Non è chiaro se adesso verrà sottoposto, a novantacinque anni, a processo in Germania.