Una motocicletta è esplosa di fronte alla missione militare della Giordania a Parigi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri giordano, citato dall'agenzia di stampa Petra. Anche il ministero dell’Interno francese ha confermato la notizia dell’avvenuta detonazione avvenuta sull'elegante Avenue Foch, nella parte occidentale di della capitale francese.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, nessun dipendente della missione sarebbe rimasto ferito. Al momento non si conoscono le cause dell'esplosione che avrebbe danneggiato diversi veicoli, come segnalato da alcuni testimoni oculari. Sul posto sono presenti diverse squadre della polizia e delle ambulanza, oltre ai vigili del fuoco. Abdallah Alolaimat, un funzionario consolare all'ambasciata giordana a Parigi, ha confermato la notizia all'Associated Press. "Non è chiaro se qualcuno è rimasto ferito o se l'esplosione sia accidentale" ha aggiunto il diplomatico.

La capitale francese è stata l'obiettivo di ripetuti attacchi terroristici da parte di militanti islamici negli ultimi tempi. Cinque persone sono state arrestate dopo un attacco fallito durante il fine settimana nei pressi dello stadio del Paris Saint Germain. I poliziotti sono intervenuti in un edificio nel quartiere Porte d'Auteuil, dopo la chiamata di un residente che denuncia la presenza di diverse bombole di gas. “Questa scoperta dimostra che il livello della minaccia in Francia è ancora estremamente elevato" ha poi detto il Ministro degli Interni francese, Gerard Collomb.