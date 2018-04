Erano inseparabili lui e il suo cane nelle loro lunghe e continue escursioni tra boschi, montagne e sentieri. E insieme i soccorritori li hanno trovati nel fitto bosco di Sambuca Pistoiese dove lui purtroppo ha perso la vita davanti agli occhi dell'animale che lo ha confortato ed rimasto al suo fianco fino al'ultimo e anche oltre. Del 52enne Davide Montanari, un dipendente comunale di Casalecchio di Reno (Bologna), ma originario di Copparo (Ferrara), si erano perse le tracce qualche ora prima. L'uomo era partito domenica intorno alle 12.30 assieme al suo pastore bergamasco per una delle tante escursioni che facevano insieme ma questa volta qualcosa è andato storto e l'uomo si è accasciato a terra esanime.

L'allarme è scattato verso le 22,30 quando, non vedendolo rientrare al bed and breakfast da dove era partito e non riuscendo a contattarlo, familiari e amici hanno chiamato i soccorsi e sono scattate le ricerche. Per ritrovarlo si sono mobilitati vigili del fuoco, carabinieri, personale del soccorso alpino e volontari della croce verde di Sambuca Pistoiese ma purtroppo le ricerche si sono concluse tragicamente intorno a e mezzanotte con il ritrovamento del suo cadavere tra Canal di Sasso e Posola. A guidare i soccorritori nel buio è stato proprio il guaito disperato del cane che è rimasto per ore a vegliare il corpo del padrone morto. A quel punto infatti il 52enne era già deceduto ed è stato inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorsi. Probabilmente l'uomo è stato stroncato da un malore improvviso perché non vi erano segni di violenza. Il magistrato di turno ha comunque disposto l'autopsia sulla salma per chiarire l'esatta causa di morte.