Schianto mortale nelle scorse ore lungo le strade del Vercellese, in Piemonte. Un uomo di 63 anni, Aldo Tomatis, ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato coinvolto in un terribile incidente stradale con la sua auto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’1.30, sulla strada provinciale 3, nel territorio del comune di Buronzo. Per motivi ancora da accertare, la vittima, che viaggiava al volante di una Ferrari F355 con accanto la moglie 65enne, ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada e schiantandosi in un campo adiacente dopo essersi ribaltato più volte con la vettura. Una spaventosa carambola che non gli ha dato scampo.

Inutili infatti per lui i successivi soccorsi allertati dagli altri automobilisti di passaggio. Per estrarre l'uomo dalle lamiere contorte della vettura distrutta è stato necessario anche l'intervento dei vigili del Fuoco ma per il 63enne originario di Rovasenda, sempre nel Vercellese, non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 intervenuti in ambulanza hanno solo potuto constatarne il decesso sul posto. Soccorsa e trasportata in ospedale a Biella invece la moglie che ha riportato diverse ferite. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine intervenute sul posto, si tratterebbe di un incidente autonomo visto che nessun'altra autovettura sarebbe stata coinvolta nello schianto.