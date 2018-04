Era andato con fidanzata e amici a un concerto quando, improvvisamente, al ritorno ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato nella notte contro un muretto in cemento di un fosso. È morto così, sul colpo, un giovane di ventisette anni residente a Fiesso D’artico, nel Veneziano. Si chiamava Diego Rampazzo e faceva l’idraulico. Il tragico incidente stradale la notte tra sabato e domenica sulla statale 515 Noalese a Mellaredo di Pianiga, vicino al distributore Repsol. Come ricostruiscono i quotidiani locali, verso le 2,15 il giovane, alla guida della sua Volvo V 40, aveva appena accompagnato a casa la sorella della fidanzata e il suo compagno, con cui era stato al concerto a Verona insieme alla fidanzata. Era diretto a Mellaredo, dove abita la fidanzata, quando improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, l’auto è sbandata a poca distanza dalla casa della ragazza ed è finita in un fosso. I soccorsi sono stati immediatamente allertati dai residenti nella zona e altri automobilisti che hanno sentito un boato dal luogo dello schianto.

La fidanzata è ricoverata in prognosi riservata – Diego è morto sul colpo, la fidanzata di venticinque anni è rimasta ferita gravemente: estratta dall’auto distrutta, è stata portata all’ospedale dell’Angelo di Mestre. È stata operata nella notte e poi trasferita nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. La salma del giovane idraulico invece è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Dolo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il funerale sarà fissato nei prossimi giorni, solo dopo il nulla osta del magistrato alla sepoltura. Per mettere la zona in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mira, mentre i rilievi sono stati condotti dai carabinieri. L’auto del giovane è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.