Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, 9 maggio a Porto Viro (Rovigo). Un uomo di 43 anni, Simone Piovan, originario di Chioggia, ha infatti perso la vita cadendo a terra e venendo travolto dalla sua Honda, una pesante Black Widow 750, mentre viaggiava in via Stradonazzi.

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro sarebbe uscito di strada in corrispondenza di una brusca curva. Nella caduta, la grossa moto lo avrebbe poi travolto. Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme, ma già nell'immediatezza le condizioni del 43enne erano apparse molto gravi. Immediato l'intervento del 118, del personale del Suem e dei carabinieri, ma non è stato possibile salvarlo in alcun modo. Durante le manovre di rianimazione è stato fatto alzare in volo da Padova anche l'elisoccorso, purtroppo ben presto rientrato visto il drammatico epilogo.

I militari dell’Arma della compagnia di Adria, accorsi per i controlli di rito, finalizzati a chiarire la dinamica dei fatti, non escludono, in questo momento, la possibilità di un malore o un mancamento, che avrebbe potuto fare perdere l’equilibrio al motociclista proprio mentre stava effettuando la curva, completamente mancata da Piovan.