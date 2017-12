È morta, uccisa da due pitbull che l'hanno attaccata per strada all'improvviso. Sarebbe questa la causa che ha portato al decesso della sessantaseienne Lorraine Brock Saylor e al gravissimo ferimento del marito Johnny. Secondo quanto appreso da iniziali ricostruzioni, i due pitbull che hanno improvvisamente attaccato e azzannato Lorraine e il marito sarebbero spuntati all'improvviso e i due cani non erano di proprietà della coppia vittima dell'aggressione avvenuta in Kentucky il giorno della Vigilia di Natale. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine e secondo quanto si apprende, l'attacco sarebbe avvenuto intorno alle 10.20 del mattino e sarebbe stato il cognato della coppia, James Saylor, a chiamare la polizia e i soccorsi dicendo loro che due cani avevano appena "selvaggiamente aggredito" Lorraine e Johnny.

in foto: Il luogo dell'attacco

Secondo la WYMT, James era in casa quando ha a un certo punto ha sentito il putiferio. Uscito per vedere quale fosse la causa di tanto rumore, ha visto i due cani azzannare il fratello. Prima di chiamare i soccorsi, James ha provato a fermare i due cani afferrando un fermaporta e gettandolo verso i due animali. Johnny, dunque, è riuscito in quel momento a scappare e ad afferrare la sua pistola, che ha utilizzato per sparare ai due animali, uccidendone uno. L'altro pitbull, invece, è sparito e al momento non si hanno notizie della sua sorta. Lorraine è stata confermata morta sul colpo dal coroner della contea di Bell, giunto sul luogo intorno alle 10.40. Gli inquirenti che stanno indagando sul caso al momento sono ancora alla ricerca del cane fuggito.