È uscita di casa per fare jogging ma non è mai più ritornata. E dopo 35 giorni di ricerche incessanti, è arrivato l'epilogo che nessuno avrebbe mai immaginato: Mollie Tibbetts, studentessa 20enne di psicologia di Brooklyn, nell'Iowa, è stata trovata morta in un'area rurale. Era il 18 luglio scorso quando se ne sono perse le tracce: la ragazza stava correndo nei pressi dell'abitazione che condivideva con il suo fidanzato, Dalton Jack, quando non è più rincasata e i genitori hanno lanciato l'allarme, mentre il caso ha sconvolto tutti gli Stati Uniti d'America che hanno seguito con apprensione gli sviluppi della vicenda. La famiglia ha anche lanciato una ricompensa per chiunque l'avesse vista o potesse aiutare le autorità a rintracciarla. Alla fine sono stati raccolti più di 385mila dollari. Nessuna indiscrezione è stata diffusa dalle forze dell'ordine circa le circostanze del decesso di Mollie, per conoscere le quali bisognerà aspettare la conferenza stampa, in programma nelle prossime ore.

Le indagini della polizia nelle scorse settimane si sono concentrate in cinque aree della città natale della Tibbetts: la casa del suo ragazzo a Brooklyn, Dalton Jack, un autolavaggio, una fermata dell'autobus, una fattoria a più di tre miglia dal centro della città e un'altra fattoria a più di sei miglia di distanza. Sono state interrogate più di 500 persone e arrivate alle forze dell'ordine 1500 segnalazioni. Secondo il padre della giovane scomparsa, Mollie si sarebbe potuta allontanare volontariamente insieme a qualcuno di sua conoscenza. Ma la dinamica di quanto avvenuto resta ancora avvolta nel mistero.