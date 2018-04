Era uscita come faceva sempre per andare a fare un giro in città ma a casa non è mai più tornata, vittima di uno stupro culminato poi in un efferato omicidio. Così è morta a soli 14 anni Viktorija Sokolova, ragazzina nata in Lituania ma da tempo residente nel Regno Unito. Per il suo brutale assassinio la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni ora sotto processo, accusato di averla violentata e poi uccisa con l'aiuto di un suo amico 17enne. Viktorija era uscita di casa mercoledì scorso e, non facendovi ritorno, i parenti ne avevano denunciato la scomparsa. Appena 24 ore dopo la tragica scoperta nel parco pubblico di Wolverhampton, nelle West Midlands inglesi.

Dopo un breve indagine, gli inquirenti sono risaliti a i due ultimi ragazzi che l'avrebbero vista in vita, un 16enne e un 17enne, entrambi arrestati nelle scorse ore. Dopo gli interrogatori dei due, infine, domenica la polizia britannica ha accusato il sedicenne di Wolverhampton di omicidio e stupro. Il giovane è stato condotto nel carcere minorile in attesa della prossima udienza alla Wolverhampton Crown. Rilasciato invece su cauzione il 17enne, in attesa di ulteriori indagini sulla sua posizione. Il sospetto è che quest'ultimo abbia aiutato l'amico nel delitto e per questo su di lui pende ancora l'accusa di omicidio. Court martedì. Un delitto che ha sconvolto la tranquilla comunità locale soprattutto per la giovanissima età dei protagonisti.

Viktorija è descritta come una ragazza che non frequentava un cattivo giro e andava bene a scuola. "Era come un piccolo angelo, ha reso le nostre vite così colorate e piene di significato. Non possiamo credere che ci abbia lasciato in così giovane età" hanno scritto i familiari e gli amici. L’autopsia ha rivelato che Tori è morta a seguito di un colpo contundente alla testa dopo essere stata stuprata