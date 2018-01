È uscito di casa venerdì per sbrigare alcune commissioni e per andare a trovare la moglie, ma all'improvviso ha deciso di imboccare l'autostrada da Monaco di Baviera e si è perso, finedo per ritrovarsi dopo ore di guida a Carpi, in provincia di Modena. Protagonista dell'assurda vicenda un 82enne tedesco che per motivi ancora da chiarire ha finito per vagare per ore in autostrafa, bloccandosi solo dopo aver fatto un incidente al confine tra Carpi e Correggio. Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta di Modena, l'uomo sarebe uscito a Campogalliano e nel giro di poco avrebe fatto un incidente, circostanza che ha permesso alla polizia municipale dell'Unione delle Terre d'Argie di ricostruire tutta la vicenda.

L'82enne sarebbe infatti uscito dalla sua abitazione lo scorso venerdì pomeriggio e, complice un principio di demenza senile, a un certo punto ha perso l’orientamento e si è diretto verso l'autostrada, imboccando l'Autobrennero. L'uomo ha percorso 400 chilometri guidando per svariate ore, uscendo infine vicino a Modena. Una volta fuori dall’autostrada, l’82enne ha continuato a vagare a bordo della sua Ford Mondeo fino a quando non ha fatto un incidente tra Carpi e Correggio. L’impatto non ha avuto gravi conseguenze, ma sono stati comunque chiamati gli agenti della municipale che, una volta arrivati sul posto, si sono resi conto dell'accaduto, ricotruendo l'intera vicenda. L'anziano era subito apparso smarrito: parlava soltanto tedesco e non l’italiano. Sono stati allertati i servizi sociali del paese d’origine e al momento l'82enne risulta ricoverato al Ramazzini in attesa che qualche familiare venga a riprenderlo.