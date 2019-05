Pochi minuti prima aveva pronunciato il fatidico "sì" sposando la donna che ama. Mentre si accingeva ad andare a festeggiare con amici e parenti all'esterno della chiesa ha visto un uomo accasciarsi a terra e in quel momento non ha esitato un istante a intervenire: "Io sono un medico", ha gridato allontanando la folla di curioso e in questo modo salvando la vita a un 60enne. È avvenuto a Matera e il protagonista della storia è un uomo di Perugia: Sokol Berisha, medico internista di origini albanesi, oltre che amministratore e co-fondatore del più grande gruppo italiano di discussioni cliniche in medicina generale. Ed è proprio il gruppo Facebook a rendergli omaggio, insieme a tutti i media della città dei sassi.

L’episodio è si è verificati sabato, intorno alle 12.30, appena fuori dalla chiesa di San Francesco d’Assisi a Matera. Stando a quanto riporta ‘Sassi live’, il medico si era appena sposato con una ragazza materana. In città si stava contemporaneamente svolgendo il 67esimo raduno nazionale dei bersaglieri e uno di loro si è sentito male. Berisha, vista la scena, ha deciso di utilizzare il defibrillatore a disposizione nella colonnina installata due anni fa dall’Associazione Amici del Cuore per il massaggio cardiaco. Così ha salvato la vita al 60enne.