L’Etna non dà tregua: l’attività eruttiva del vulcano siciliano, a causa della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, ha causato la chiusura dello spazio aereo dell’aeroporto di Catania, fino alle 11 di domani, domenica 27 gennaio. A renderlo noto è la Sac, la Società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunicando che l’unità di crisi ha stabilito la chiusura dello spazio aereo. Il che vuol dire che nessun volo potrà né partire né atterrare all’aeroporto di Catania. Resta invece aperta la struttura dell'aeroporto. Non si attendono ulteriori aggiornamenti nella serata di oggi, sabato 26 gennaio, considerando che le prossime comunicazioni arriveranno solo dopo la riunione dell’unità di crisi, prevista per la mattinata di domani.

La società si rivolge ai passeggeri chiedendo loro di informarsi sullo stato del proprio volo attraverso le compagnie aeree con cui dovranno volare. Per quanto riguarda le informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto, sono invece disponibili comunicazioni sul sito dello scalo: www.aeroporto.catania.it. Ma anche sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto catanese. Lo stop ai voli è arrivato già intorno alle 13 di oggi, con la chiusura dello spazio aereo sopra la città di Catania a causa della ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna. Inizialmente era prevista una chiusura dalle 13 alle 17 di oggi: la chiusura dello spazio aereo è stata poi prorogata fino a domani. Alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare a Catania sono stati spostati e stanno arrivando nell’aeroporto di Comiso.