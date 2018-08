Di quella casa, lasciatagli in eredità da suo nonno, non era entusiasta. Poco più che un rudere bisognoso si costosissimi lavori di manutenzione, ma con un tesoro custodito all'interno. Nel garage, tra cianfrusaglie inutili, erano custodite infatti anche una Lamborghini Countach LP5000S del 1981, una Ferrari 308 GTS dello stesso periodo e un’altra vettura da collezione inglese degli Anni ‘50, probabilmente una Singer Ninenty Roadster.

Il proprietario del ricco parco auto è un ragazzo statunitense che ha preferito restare anonimo e che in una chat di Reddit ha raccontato il ritrovamento. A quanto pare l’auto dal valore più alto è proprio la Lamborghini Countach LP5000S del 1981, che fa parte di un lotto di soli 321 modelli costruiti con motore V12 4.8 da 375Cv, prima versione di questo iconico modello ad avere l’accensione elettronica. Se in perfetto stato, la LP500S può spuntare valutazioni tra 400 e 500 mila dollari.

"Mio nonno – ha raccontato il fortunato ereditiere – comprò la Lamborghini nel 1989 per il suo noleggio di vetture sportive, ma quando i costi delle assicurazioni sono diventati troppo onerosi per continuare le ha tenute in garage per più di vent’anni. Non chiedetemi perché, non ne ho idea". Sta di fatto che ora il giovane si trova tra le mano tre bolidi: e che uno di questo potrebbe fruttargli un pozzo di soldi.