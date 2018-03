Aveva convinto i suoi genitori a curarlo con olii naturali invece che con l'insulina. Così un ragazzo di 13 anni, Edgar L., affetto da diabete, è morto. I fatti risalgono al 2014 ma solo nelle ultime i giudici del tribunale di Los Angeles, in California, hanno giudicato colpevole del suo decesso un erborista di 83 anni, Timothy Morrow. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe praticato medicina alternativa senza avere una vera e propria licenza. Morrow, che sul suo sito internet racconta come la voce di Dio gli abbia ordinato di curare in modo naturale il cancro, ha incontrato la madre del ragazzo ad un seminario.

Era l'agosto del 2014: quando i genitori lo presentarono al 13enne, che già era in uno stato semi-comatoso, li convinse ad utilizzare, per trattare il diabete del figlio, degli olii vegetali che lui stesso aveva messo in vendita, invece dell'insulina, che è l'ormone che regola la quantità di glucosio nel sangue evitando così il verificarsi del fenomeno della glicemia alta e che viene generalmente usato per curare pazienti di questo tipo. Ma Edgar morì il giorno successivo. Secondo il medico legale, il ragazzo sarebbe sopravvissuto se solo avesse ricevuto le cure adeguate. "L'accusa ha sottolineato la presenza di gravi rischi per la salute del paziente – ha dichiarato l'avvocato Mike Feuer – derivanti soprattutto dal fatto che l'erborista non aveva alcuna licenza per prescrivere alcun trattamento. Nessuna famiglia dovrebbe piangere una così giovane vita solo perché sono le sono stati dati consigli irresponsabili e privi di qualsiasi credenzialità".

Eppure, il presunto medico si difende attraverso i suoi legali. "Non ha mai fatto del male a nessuno, anzi ha speso la sua intera vita ad aiutare gli altri", hanno detto. Tuttavia, Morrow dovrà restare i prossimi due anni in carcere se sarà giudicato colpevole. Dovrà tornare in tribunale il prossimo 27 marzo per la lettura definitiva del reato, che potrà essere confermato o meno. L'83enne pratica da sempre una medicina alternativa. Da anni cura i suoi pazienti con erbe e olii naturali, che secondo lui porterebbero ad un più sano stile di vita. "Non ci sono effetti collaterali per chi si cura in questo modo – si legge sul suo sito internet -. Non troverete nessuna etichetta che vi preannuncia effetti collaterali dopo la loro assunzione, anche per quanto riguarda i bambini". Ma così non è stato.