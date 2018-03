Aveva dichiarato a più riprese e a intervalli regolari di essere stato vittima di fulmini che avevano colpito la sua abitazione, provocandogli numerosi danni e pretendendo dunque un risarcimento dell'assicurazione. Secondo i giudici però quei fulmini non ci sono mai stati e lui si è inventato tutto per truffare le assicurazioni con cui di volta in volta stipulava i contratti . Per questo motivo un 47enne trevigiano è stato condannato dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il suo ricorso, confermando la sentenza di appello e imponendogli i anche il pagamento di 10 mila euro di spese legali.

All'uomo contestati ben 19 episodi attraverso i quali era riuscito a incassare in totale una cifra attorno ai 50mila euro di risarcimenti. In particolare l’uomo era specializzato nel simulare dei danni ad elettrodomestici. Una lunga serie di eventi calamitosi però che avevano insospettito le compagnie portando la vicenda davanti ai giudici. Prima il tribunale e poi La Corte di appello di Venezia avevano confermato la responsabilità dell’uomo per le truffe nei confronti di quattro compagnie assicurative e danneggiamento fraudolento, ma l'uomo ha fatto ricorso sino al terzo grado di giudizio per cercare di ottenere l’assoluzione. "La Corte territoriale ha negato il beneficio delle attenuanti generiche rimarcando il gran numero di reati commessi con denunce di sinistro ideologicamente false (ben 19), dunque la serialità delle condotte" hanno spiegato dalla Cassazione, rigettando il ricorso.