Per ben diciassette anni ha continuato a insegnare ai ragazzi delle scuole superiori senza conoscere alcuna materia di studio e addirittura senza sapere leggere e scrivere correttamente. È l'incedibile storia di un docente statunitense dello stato della California, John Corcoran, che ha imparato a leggere solo a 48 anni suonati senza che però nessuno se ne accorgesse. Dietro la sua avventura però ancora più stranamente non c'è nessun documento falsificato. Come ha raccontato lui stesso lui stesso ai media locali, infatti, nonostante non fosse in grado di leggere o scrivere correttamente, è riuscito a finire il liceo e il college negli anni '60 per poi trasferirsi e trovare impiego come docente di ginnastica.

Proprio la sua attività di atleta è stata fondamentale per questo incredibile percorso perché riusciva a farsi aiutare da tutti a scuola copiando test ed esami ed infine ha ottenuto anche una borsa di studio per meriti sportivi. L'uomo che oggi ha 77 anni, ha trascorso decenni senza dire a nessuno del suo segreto sull'analfabetismo. Una situazione andata avanti anche per la sua capacità si districarsi ma che via via si è fatta sempre più pesante per lui tanto da costringerlo anche a irrompere negli uffici dei professori suoi colleghi per rubare documenti e farseli poi copiare da un amico.

"Volevo essere un atleta, avevo abilità atletiche ma anche di matematica: sapevo contare i soldi e fare le operazioni, fondamentali però sono state le mie capacità sociali e relazionali: uscivo con gli studenti migliori, ero il re delle feste e avevo tanta gente – per lo più ragazze – che facevano i compiti per me" ha raccontato l'uomo. "Sapevo scrivere il mio nome e c'erano alcune parole che ricordare, ma non sapevo scrivere una frase corretta" ha ricordato l'ex docente, aggiungendo: "Guardando indietro è pazzesco quello che ho fatto. Sono passato al liceo e all'università senza essere scoperto, quindi la scuola mi sembrava un buon posto in cui nascondermi. Ho pensato che nessuno sospetta che un insegnante non sappia leggere". Col passere degli anni ovviamente è stato sempre più difficile e alla fine ha deciso di mollare passando all'edilizia. Solo dopo diversi anni ancora ha deciso però di intraprendere un corso di istruzione per adulti, arrivando a scrivere infine anche un libro sulla sua incredibile storia.