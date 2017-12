Un 31enne di Agordo, in provincia di Belluno, è stato denunciato dai carabinieri locali per violazione di domicilio aggravata. L'uomo, nelle prime ore della mattina di Natale, dopo aver citofonato all'abitazione di un residente, si è fatto aprire la porta e, forzando la naturale resistenza del residente, è entrato nell’appartamento mettendosi a dormire nel suo letto, non reggendo i fumi dell’alcol.

Come racconta il Corriere delle Alpi, l’episodio è avvenuto verso le 4.30 di domenica, giusto la notte tra la vigilia e il giorno di Natale; le ‘vittime’ sarebbero vecchie conoscenze del 31enne. L’uomo avrebbe ripetutamente citofonato alla loro abitazione, fino a farsi aprire la porta. A quanto pare non chiedeva che un letto o un posto comodo dove riposare: i militari dell’Arma hanno infatti accertato che il 31enne, una volta in casa, si sarebbe messo a dormire comodamente. A quel punto il padrone di casa, inizialmente sorpreso per l’atteggiamento dell’uomo, ha avvertito l’Arma. Il 31enne (è risultato non avere precedenti e ha un lavoro) ha però preferito darsi alla fuga piuttosto che dover dare spiegazioni agli uomini in divisa, dunque si sarebbe allontanato a piedi lungo le vie adiacenti l’abitazione.

Convinto di aver seminato i carabinieri, ha bussato all’abitazione di una donna e ha replicato la necessità di essere ospitato: in questa occasione si è appisolato sul divano. La nuova richiesta di intervento dei militari ha portato al fermo dell’uomo, poi condotto presso gli uffici di Belluno per le formalità di rito. I controlli delle forze dell’ordine hanno portato ad emergere che l’uomo era sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Il fatto che abbia bussato a quelle due porte è dovuto ad antiche conoscenze. Ora dovrà rispondere di violazione di domicilio aggravata.