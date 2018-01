Non aveva mai riferito di avere problemi di salute, tutti la vedevano sempre sorridente e allegra e anche sabato si era presentata in un negozio di alimentari vicino casa senza nessun particolare che potesse far immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poco. La giovane si è improvvisamente accasciata al suolo mentre comprava il pane e purtroppo, nonostante le cure, non si è mai più ripresa ed è morta poche ore dopo in ospedale. Così è morta a soli 26 anni Giulia Cesarini, una ragazza originaria del Pesarese ma da tempo residente sulla vicina costa romagnola.

Il dramma sabato mattina, intorno alle 11.50, nel centro di Rimini dove la giovane aveva scelto di vivere anche se lavorava nelle vicina San Giovanni in Marignano. A stroncare la 26enne un malore improvviso che nessuno si spettava. Per lei inutili i successivi soccorsi da parte dei sanitari del 118 prontamente intervenuti sul posto. Dopo aver cercato di fari ripartire il suo cuore, i medici si sono dovuti arrendere: la ragazza è deceduta poco dopo esser arrivata in ospedale a Rimini.

La notizia della morte improvvisa della giovane ha lasciato tutti sgomenti e sconvolti, sia nella sua città di origine sia a Rimini dove da tempo si era trasferita per trovare un lavoro. Dopo il diploma, per qualche tempo aveva lavorato in un negozio di abbigliamento nella cittadina della costa romagnola, poi l'impiego in un laboratorio di analisi ma tornava sempre a Pesaro. Le autorità hanno disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.