Dramma familiare nell’Ennese. Un uomo di trentaquattro anni, Giuseppe Spadaro, avrebbe sparato al padre Salvatore e poi avrebbe rivolto l'arma contro se stesso tentando il suicidio. Il genitore, sessantotto anni, è morto mentre il figlio è in fin di vita nell'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta. Il delitto è avvenuto in un appartamento nel centro di Barrafranca (Enna). Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare siano stati sparati cinque colpi di arma da fuoco, detenuta legalmente in famiglia, e che appunto a impugnare l’arma per primo sia stato il figlio, che ha ferito a morte il padre e poi ha tentato il suicidio.

La moglie della vittima: “La mia famiglia è distrutta” – Sconosciuto per il momento il movente dell’omicidio, sembra comunque che padre e figlio – che lavoravano insieme in campagna – litigassero spesso. “Si è distrutta la mia famiglia”, le parole pronunciate in lacrime dalla moglie di Salvatore, poco dopo la morte dell’uomo.