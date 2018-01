Brenda Barnini, sindaco di Empoli eletta nelle fila del Partito Democratico, è stata minacciata di morte per il suo impegno a favore dell'accoglienza dei richiedenti asilo: la prima cittadina toscana si è vista recapitare una busta contenente due proiettili e una fotocopia di un articolo de Il Tirreno che riporta la notizia della Medaglia d'oro al merito ricevuta dalla città per la lotta per la Resistenza. Nel testo scritto a mano, la Barnini viene accusata di corruzione e legami con una cooperativa che gestisce l'accoglienza dei migranti: "Serva di Mugnaini Multicoins e corrotta. Preferisci i negri ai tuoi cittadini. Ti ammazziamo".

La sindaca ha subito denunciato ai carabinieri quanto accaduto e i militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. La Barnini ha quindi dichiarato di trovare ipocrita "stupirci oggi, perché questo attacco non è alla mia persona, ma ad una comunità e a un sistema di valori che tiene insieme la nostra democrazia e la carta costituzionale". "Per fortuna i messaggi di vicinanza ricevuti in queste ore – ha aggiunto – mi fanno altrettanto pensare che ci siano ancora gli anticorpi per reagire". Tra i tanti attestati di solidarietà anche quelli del segretario del Pd Matteo Renzi e della presidente della Camera Laura Boldrini: "C'è fascismo e c'è xenofobia, dietro le minacce e i proiettili alla sindaca di Empoli" alla quale "va tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà. Il suo impegno civile a favore dell'accoglienza di chi viene da lontano e il riconoscimento alla sua città, insignita della medaglia d'oro per la Resistenza, danno fastidio a chi ha una visione chiusa e retrograda della società", ha aggiunto Boldrini.