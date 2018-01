Dramma ieri pomeriggio in provincia di Firenze. Una bimba di 5 anni è morta nella serata di ieri. Dopo una febbre altissima, la piccola è stata trasferita in ospedale a Empoli in condizioni disperate. Nonostante il tentativo di rianimazione la giovanissima non ce l'ha fatta. Sono stati disposti accertamenti sul corpicino. Distrutta dal dolore la famiglia, residente a Cerreto Guidi. Il padre è Leonardo Mariotti, ha un’attività commerciale nel centro di Cerreto Guidi e da poco è consigliere comunale del Movimento 5 Stelle nel borgo dei Medici. La famiglia vive nella frazione di Lazzeretto.

Secondo le prime informazioni, i genitori, verso le 17.30 di ieri, hanno chiamato il 118 perché la figlioletta aveva perso conoscenza, mentre si trovava in casa. La bimba aveva la febbre a 38. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e l’automedica: le condizioni della piccola sono apparse fin da subito complicate. I sanitari accorsi sul posto hanno effettuato manovre respiratorie all'arrivo e durante il trasporto in ospedale. Nel frattempo, il personale è rimasto in contatto con l'ospedale pediatrico ‘Meyer' di Firenze. La piccola è stata quindi ricoverata in ‘camera rossa’. Nonostante i tutti i tentativi di far ripartire il suo cuoricino, poco dopo le 19.30 i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Un arresto cardiaco sulle cui cause potrebbero essere disposti accertamenti: la piccola sembra non avesse problemi di salute. L'Asl Toscana centro ha disposto accertamenti medici sul corpo della bambina per stabilire le cause del decesso. Alla piccola, che risulta essere in regola con le vaccinazioni, sono stati praticati prelievi microbiologici e virologici per ulteriori approfondimenti. La salma della piccola, nella tarda mattinata di oggi, sarà trasferita all'ospedale fiorentino San Giovanni di Dio per l'esame autoptico.