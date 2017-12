E' stata trovata seduta su una poltrona all'interno della sua camera da letto in un appartamento di Brusciana, frazione di Empoli, con un braccio – quello sinistro – straziato dai morsi dei due cani, pastori tedeschi, che vivevano in casa con lei. Una scena drammatica quella che si sono trovati davanti gli occhi i familiari di R.C., 102 anni, originaria di San Casciano Val di Pesa dove era nata nel 1915, ma residente a Brusciana, frazione di Empoli.

La donna viveva nella stessa palazzina della figlia, una casa in campagna. La scoperta è stata effettuata intorno alle 21 di ieri sera, martedì 19 dicembre. Subito è stato dato l’allarme alle forze dell'ordine. Sul posto, in via del Grassellino, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Empoli, oltre ai soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118 Empoli Pistoia.

Per l'anziana, molto conosciuta nella zona dove viveva ormai da una vita, non c'è stato niente da fare: i soccorsi si sono rivelati inutili. La salma è stata trasportata dalla Misericordia di Empoli all’istituto di medicina legale di Careggi, a Firenze. Lì sarà effettuata l’autopsia come deciso dal sostituto procuratore di turno, informato dell'accaduto dai militari della Compagnia empolese guidata dal capitano Giorgio Guerrini.

Restano da chiarire le cause del decesso dell’anziana. L’ipotesi più probabile, al momento, è che sia stata colta da un malore e che i cani l’abbiano morsa in seguito, per ‘svegliarla'.