Quando il suo embrione è stato congelato, nel 1992, quella che sarebbe diventata sua mamma aveva solo 1 anno di vita. Emma Wren Gibson, nata in Tennessee in perfetta salute il 25 novembre scorso, è così diventata per la sua storia la bambina dei record. Non solo è suo l'embrione umano conservato più a lungo, per ben 25 anni, ma in pratica con la donna che l'ha data alla luce, la 26enne Tina Gibson, ha soltanto un anno di differenza. I suoi genitori hanno ammesso ai microfoni della Cnn di esser rimasti sorpresi quando gli è stata comunicata l'età esatta dell'embrione scongelato il 13 marzo da Carol Sommerfelt, direttrice del National Embryo Donation Center.

"Volevo solo un bambino, poco importa che fosse un record mondiale o meno. Siamo molto riconoscenti, per noi Emma è un prezioso dono di Natale", ha confessato Tina. "Vi rendete conto che io e questo embrione avremmo potuto essere le migliori amiche?", ha continuato, sottolineando come la fibrosi cistica di suo marito abbia impedito loro di diventare genitori naturalmente. Dopo 7 anni di matrimonio e vari tentativi di affido, hanno deciso di seguire la strada dell'adozione embrionale. L'embrione di Emma faceva parte di un gruppo di cinque embrioni provenienti dalla stessa donatrice di ovociti e creati il 14 ottobre 1992, con la fecondazione in vitro da un'altra coppia anonima. Quegli stessi embrioni sono poi stati lasciati in un deposito affinché potessero essere utilizzati da persone non in grado di avere figli.

Vengono chiamati "snowbabies", perché resistono in sospensioni glaciali nei centri di procreazione, in attesa che qualcuno dia loro una possibilità di vita. Il precedente record, noto prima di Emma, era un embrione che era rimasto congelato per 20 anni. Secondo l'Embryo Adoption Awareness Centre, il numero di nascite che negli Usa stanno avvenendo con questa modalità, cioè da embrioni crioconservati donati dalle coppie che non li utilizzano dopo cicli di fecondazione assistita, aumenta del 25% ogni anno. Solo in questa struttura sono nati 700 bimbi da embrioni congelati, anche se si tratta di una procedura molto difficile: il tasso di successo degli impianti di solito si aggira intorno al 25% al ​​30%e, ma su Tina ha funzionato perfettamente.