Qualche giorno fa l'emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Than è sbarcato con il suo mega yatch nel porto di Brindisi. È tornato nella città pugliese con un desiderio da realizzare: trovare e ringraziare Teresa Borsetti, una donna del posto che oggi ha ottantanove anni e che ventuno anni fa lo ospitò in casa sua. A raccontare questa storia è il Nuovo Quotidiano di Puglia, secondo cui nonna Teresa aveva conosciuto Hamad bin Khalifa Al Than nel 1997, quando appunto lo fece entrare in casa sua. A quanto pare l’emiro stava passeggiando a Brindisi seguito dalle sue guardie del corpo quando sentì il bisogno urgente di usare un bagno. Nessuno era stato disponibile ad aiutarlo ad eccezione proprio della signora Teresa, che seduta davanti casa fece entrare l’emiro e mise a disposizione il proprio bagno. A raccontare di quell’episodio ai quotidiani è stata una figlia della donna: “Era un uomo molto alto, di bello aspetto e scuro di carnagione. Aveva bisogno di un bagno, era accompagnato dalle sue guardie del corpo e c'era l'agente marittimo Teo Titi che curava la sua permanenza a Brindisi. Mia madre lo ha accolto in casa, permettendogli di usufruire del bagno. Qui prima non c'erano locali pubblici. Solo dopo le è stato detto che si trattava di un emiro”.

Quel gesto evidentemente non è mai stato dimenticato dall'uomo, che a distanza di ben ventuno anni ha voluto rincontrare quella donna che era stata tanto gentile con lui. E così il 16 agosto scorso, dopo un sopralluogo, le guardie del corpo dell'emiro hanno accompagnato il reale presso l'abitazione dell’anziana brindisina, che l'ha accolto nuovamente. Insieme a nonna Teresa c’erano tanti parenti e nipoti. L'emiro ha abbracciato nonna Teresa e ha trascorso con lei e la sua famiglia un'ora e mezza, chiacchierando e bevendo caffè. Le ha anche portato un dono in segno di riconoscenza e, prima di andare via, ha invitato Teresa e la sua famiglia a trascorrere il prossimo Natale nel Qatar, come suoi ospiti. Chissà se la signora Teresa accetterà di partire.