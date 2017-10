"Non credo che Renzi abbia tante possibilità di tornare a Palazzo Chigi". Con queste parole, pronunciate nel salotto di SkyTg24 ai microfoni della trasmissione L'Intervista, il governatore della Puglia Michele Emiliano liquida la possibilità di una vittoria elettorale di Matteo Renzi, che gli consenta poi di tornare a occupare la polrona di Presidente del Consiglio dei ministri. Per Emiliano, invece, il profilo giusto potrebbe essere ancora quello di Paolo Gentiloni, che "per una questione di esperienza e attitudine umana" può riuscire "a unire e dunque sarebbe votato anche da altri". La considerazione da cui parte Emiliano è lo stallo elettorale: "Nessuna delle due formazioni avrà la maggioranza da sola, dunque Gentiloni è stimato anche da Berlusconi e quindi potrebbe essere lui il probabile futuro Presidente del Consiglio".

Nello specifico, poi spiega come Renzi debba "andare avanti fino alle politiche perché ha stravinto il congresso" e annuncia di essere pronto a formare la sua lista civica in Puglia: "Se Renzi ci chiederà di costituire una lista in Puglia e nel resto d'Italia lo faremo, ma non possiamo fare una lista in opposizione al Partito Democratico, bensì una che apre alla società civile". La costruzione del cantiere a sinistra sembra essersi fermata ed Emiliano nota: "Sono felice di essere rimasto all'interno del Partito Democratico, perché è successo quello che avevo previsto: i rancori ormai sedimentati hanno impedito di costruire un moderno progetto di centrosinistra radicato sul territorio. La Puglia, ad esempio, era una terra che votava Berlusconi, poi negli ultimi anni qui abbiamo vinto, governa la sinistra, non litiga e non è incompatibile con le altre forze di quell'area".