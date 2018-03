Trema la terra in Emilia Romagna. Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione nella serata di lunedì. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’epicentro è stato individuato a Santa Sofia, nella provincia di Forlì-Cesena, a una profondità di otto chilometri. Bagno di Romagna, Galeata, Civitella di Romagna, i comuni più vicini all’epicentro, dove la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione.

La scossa di terremoto avvertita in tutta la Romagna – Come sempre accade in questi casi, sul web si è scatenato immediatamente un tam tam di commenti, richieste e segnalazioni. La scossa di terremoto è durata pochi secondi ma è stata percepita chiaramente in gran parte della Romagna e anche a Firenze. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Con un tweet i vigili del fuoco hanno reso noto che al momento non è arrivata alcuna richiesta di soccorso, ma solo di informazioni, dalle zone vicine all'epicentro.