Claudio Luciano, 51 anni, marito e padre, è scomparso da casa a Livorno, da 7 giorni. L'uomo, che lavora per una ditta di prodotti alimentari nella sua città, è stato visto per l'ultima volta la mattina del 1 aprile 2019, quando, dopo aver scambiato alcuni messaggi Whatsapp con la moglie, ha fatto perdere le sue tracce. Ha con sé la carta d'identità, la patente e il cellulare, che però risulta spento. L’ultima visualizzazione su WhatsApp risale alle 11:33 del giorno della scomparsa, da allora nessuno lo ha più visto o sentito. Claudio ha lasciato a casa i farmaci per la sua terapia quotidiana e questo ha destato l'allarme e la preoccupazione della moglie, che sulla bacheca Facebook del marito ha scritto: "Facci almeno sapere se stai bene".

Quando è uscito di casa, Claudio indossava un piumino blu elettrico, un maglioncino color corallo, jeans, zaino nero con strisce arancioni e grigie e scarpe da ginnastica. Ha gli occhi castani, capelli brizzolati e non presenta segni particolari. Le ricerche sono attive ormai da sette giorni, chiunque avesse sue notizie, può rivolgersi alle forze dell'ordine. Solo pochi giorni, prima, invece, è scomparso Americo Aldrovandi, 35 anni, di Capolago, quartiere di Mendrisio in Svizzera, nel Canton Ticino. Il giovane si sarebbe allontanato senza portare con sé niente dal suo appartamento e senza avvertire la famiglia. La madre teme possa essergli accaduto qualcosa. Il suo cellulare risulta irraggiungibile.