Un ragazzo di sedici anni si è allontanato da una comunità in cui era ospite a Mestre il giorno di Natale. A comunicarlo, chiedendo a tutti di condividere il suo appello, è stata la mamma sul suo profilo Facebook. “Si chiama Emanuele Galati, ha 16 anni, è di Trieste, si è allontanato da Mestre, dove era ospite in una comunità, il 25 dicembre”, è quanto si legge sul profilo di Ketty Sacsida, la madre del ragazzo. Secondo la donna, è probabile che il sedicenne si trovi a Trieste. “Chiunque lo veda o lo abbia visto si metta in contatto in privato con la madre o con le forze dell'ordine”, si legge ancora nell’appello apparso su Facebook insieme a una foto del ragazzo.

Da quanto si apprende Emanuele al momento dell'allontanamento indossava un giubbotto nero e scarpe da ginnastica bianche. Con sé ha un cellulare sprovvisto di sim col quale si collega a whatsapp tramite wi-fi. In questo modo il ragazzo avrebbe comunicato alla madre di stare bene ma di non voler tornare nella comunità.

Anche su Facebook il ragazzo avrebbe dato notizie di sé: apparterrebbe a lui, infatti, un profilo che porta un altro nome, Dazel, e sul quale è apparso un post in cui si chiede di “non giudicare”: “Voi non sapete e non potete giudicare e vi assicuro che sto meglio adesso che in quella gabbia”, così in riferimento alla comunità da cui si è allontanato. Diverse persone hanno commentato il post invitando il ragazzo a non far preoccupare i familiari e a farsi aiutare in caso di bisogno.