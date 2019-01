Il desiderio di un paziente terminale è stato esaudito dal personale sanitario dipendente dell’Azienda Usl di Imola che lo aveva in cura. “Il Signor Elvio ieri ci ha lasciato, ma siamo lieti di essere riusciti ad esaudire il suo desiderio di trascorrere qualche minuto con Piero e Gilda, i suoi amati cani, che venerdì scorso sono venuti a salutare il loro padrone in ospedale” racconta la stessa Ausl. “Ci sono regole e procedure da rispettare, ma #umanizzare l’#ospedale è anche questo e crediamo che debba essere fatto. #grazie agli operatori che si sono impegnati per questo piccolo ma importante gesto, a Maurizia Donattini e ai famigliari di Elvio che ci hanno spronati ed aiutati a fare del nostro meglio”.

Elvio era ricoverato da tempo nel reparto Post acuti del Santa Maria della Scaletta di Imola. Accanto a lui ci sono stati sempre i suoi familiari. Tuttavia l’uomo sentiva la mancanza di Gilda e Piero. Avrebbe voluto vederli anche solo per poco. Per un’ultima volta. E così l’azienda si è messa al lavoro. Esiste infatti un protocollo per consentire la visita dei cosiddetti animali da affezione ai degenti. I familiari di Elvio hanno fatto la loro parte consegnando all’Ausl la documentazione veterinaria che attesta il buono stato di salute dei due cani. “Poi si sono create le condizioni all’interno della struttura – spiegano dall’Ausl -. Gli animali ovviamente non possono entrare in reparto, quindi è stata individuata un’area protetta accessibile attraverso un percorso non condiviso dai normali utenti dell’ospedale che, dopo la visita, deve essere comunque sottoposta a un trattamento disinfettante”.

“Mio padre, dopo una vita passata lavorando (anche troppo, tanto che noi in casa eravamo preoccupati) si è sentito male una prima volta a fine ottobre dello scorso anno – racconta Maurizia Donattini al Resto del Carlino –. Eravamo a raccogliere castagne dalle parti di Castel del Rio. Poi il ricovero e l’intervento a Villa Maria, pian piano però è andato calando, fino all’ictus, che lo ha semiparalizzato. Ma voleva tornare a casa, voleva morire a casa, diceva, e abbiamo pensato di portarvelo per Natale, ma è stato impossibile”. E così Maurizia e gli altri suoi parenti, inclusa la stessa Usl, hanno voluto fare quest’ultimo regalo a Elvio.” Ho saputo della legge della Lombardia che consente di seppellire in una cassa distinta e vicina a te il tuo animale di famiglia – aggiunge la Donattini – Sarebbe una cosa bellissima saperli lì vicini per sempre, e poterlo fare anche qua, perché a Imola c’è un sacco di spazio. Perché, sa, a volte gli animali sono meglio delle persone”.

Venerdì della scorsa settimana, c’è stato l’emozionante incontro tra Elvio e i suoi amati cani sotto gli occhi commossi dei parenti e di alcuni dipendenti dell’ospedale. La stessa azienda sanitaria ha pubblicato sul suo profilo Facebook due immagini di Elvio diventate in poche ore virali. E sempre sul social network, Maurizia ha voluto ringraziare l’ospedale: “Grazie di tutto, anche se ieri ci ha spezzato il cuore. Speriamo che tanti altri malati possano provare la stessa emozione che ha provato mio babbo poter avere i suoi cani vicino per un po’. So che lo abbiamo reso tanto felice, perché anche loro fanno parte della nostra bella famiglia”.