Ella Singleton, una bambina autistica di nove anni di Norris Green, Liverpool, è sconvolta dopo aver ricevuto una cartolina di Natale da una sua compagna di classe. La piccola aveva contato i giorni che la separavano dal 25 dicembre da Halloween e non vedeva l'ora di distribuisci i bigliettini a scuola, ha detto la mamma, Jenna, nel post su Facebook, dove ha caricato anche una foto dell’eloquente messaggio: "Ti odio". Ciò ha innescato un'esplosione di rabbia e sconforto nella figlia: “Voglio morire”, ha detto Ella alla genitrice. Il post è diventato virale sul social network, con tantissimi utenti che hanno espresso il proprio sostegno nei confronti della bambina. Nel frattempo, i genitori della bimba che ha scritto la cartolina di Natale si sono scusati per l'azione della figlia.

“Oggi l'ultimo giorno del trimestre, Ellla è uscita da scuola molto agitata e sconvolta", ha scritto Jenna sul post di Facebook del 21 dicembre. "Ho scoperto che ha ricevuto una cartolina natalizia su cui una sua compagna aveva Scritta: ‘A Ella, ti odio’, questo l’ha devastata, ora continua a dire che tutti la odiano e che vorrebbe morire”. Ella soffre di una grave forma di autismo e ha faticato per fare amicizia nella sua scuola (la madre non ne ha riferito il nome). “Era così entusiasta di ricevere quelle cartoline dai compagni di classe. Le davano un senso di appartenenza e dicendo a tutti che provenivano dai suoi ‘amici’” ha aggiunto Jenna, 32 anni. “Ora non fa che piangere. Purtroppo, in quanto genitore di una bimba autistica, so che qualsiasi cosa possa turbarla, finisce per causare uno choc completo in lei” spiega la donna. La sua famiglia ora sta valutando la possibilità di spostarla in una scuola specialistica.