Bella, divertente e intelligente. Sono queste le parole che la mamma di Elisha Gault ha utilizzato per descrivere sua figlia, scomparsa a quattordici anni e trovata morta in un fiume. Il dramma di Elisha si è consumato in Irlanda: come si legge sui media locali, l’adolescente era scomparsa il giorno di San Patrizio e per giorni in tanti l’hanno cercata nella zona di Tipperary e non solo. Alla fine la giovane è stata trovata priva di vita nel fiume Suir. La quattordicenne era stata vista l’ultima volta il giorno di S. Patrick, patrono dell’Irlanda, a Carrick-on-Suir, una cittadina nella contea di South Tipperary. Centinaia di volontari si sono messi a lavoro per cercarla, ma purtroppo domenica pomeriggio, otto giorni dopo la scomparsa, la ragazza è stata trovata a circa otto chilometri dal luogo in cui era stata vista l'ultima volta.

La morte dell'adolescente non è considerata "sospetta" – La mamma della ragazza, nel rendere omaggio a sua figlia, ha voluto anche ringraziare tutti coloro che partecipato alle ricerche. “Ora potrà riposare in pace”, ha scritto la donna su Facebook, dove nei giorni scorsi aveva condiviso numerosi appelli per ritrovare Elisha. “Elisha, tuo padre, io e le tue sorelle ti amiamo e ci manchi moltissimo”, uno dei messaggi che la mamma della quattordicenne aveva affidato al social network nei giorni scorsi. Sul corpo della ragazza sarà effettuata in queste ore l’autopsia: da quanto emerso, la morte della adolescente non è comunque considerata “sospetta”.