“Elisa sta malissimo! Condividete il più possibile vi scongiuro”: è un messaggio carico di preoccupazione quello scritto sul proprio profilo Facebook da Fabio, il papà della bambina di Pordenone che da tempo sta combattendo contro una grave forma di leucemia. Sembrava che Elisa che l’avesse fatta, che l’intervento di trapianto di midollo osseo effettuato nel febbraio scorso grazie a un donatore compatibile fosse andato a buon fine, ma evidentemente qualcosa è andato storto e la situazione è improvvisamente peggiorata. E alla fine il papà ha rotto il silenzio e ha lanciato un disperato appello sui social. In realtà al momento non si sa molto delle condizioni della piccola ma, secondo quanto riporta Il Gazzettino, i medici starebbero decidendo in gran fretta come procedere per salvarle la vita. I genitori della bimba, intanto, restano in silenzio.

La storia della piccola Elisa malata di leucemia e la mobilitazione social – Lo scorso anno il caso della piccola Elisa aveva sollevato una vera e propria mobilitazione nazionale a cui avevano aderito tantissime persone, tra cui anche alcuni vip italiani e non solo. In centinaia si presentarono nei laboratori Asl per sottoposi alla tipizzazione: un prelievo del sangue, per cui non occorre prescrizione medica, che serve a stabilire gli antigeni delle cellule, proprio allo scopo di evitare fenomeni di rigetto dopo un trapianto. In questi giorni compie un anno anche la pagina Facebook “Salviamo Elisa” nata proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione del midollo osseo. E neanche questa volta, dopo il post scritto da Fabio, si sono fatti attendere i tantissimi messaggi di solidarietà alla famiglia della bimba. La bacheca dell’uomo è sommersa da tantissimi post dedicati alla piccola. “Tesoro non mollare proprio adesso, coraggio piccola guerriera, siamo tutti con te”, scrivono in tanti.