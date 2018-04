È iniziato questo mattina lo spoglio nei seggi elettorali del Friuli Venezia Giulia, dove ieri si è votato per rinnovare gli organi regionali. Al momento a un terzo di sezioni scrutinate, il candidato alla Presidenza del centrodestra, Massimiliano Fedriga, è ancora avanti con il 55,62% di preferenze. Secondo il candidato del centrosinistra, Sergio Bolzonello, con il 28,55%, terzo il candidato del M5S, Alessandro Fraleoni Morgera, con il 12,97%. Quarto infine Sergio Cecotti (Patto per l'autonomia) con il 2,86%. Le sezioni scrutinate sono 458 su 1.369. La Lega è quindi in testa con il 32,61% di preferenze. Seguono il Pd con il 20,14%, Forza Italia con il 13,34% e il Movimento 5 Stelle con l'8,37%.

Al termine dello scrutinio, si proseguirà con lo spoglio delle schede per il rinnovo delle cariche amministrative, su cui ieri si sono espressi gli elettori di 19 comuni, e delle schede dei referendum consultivi per la fusione tra i Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia e quella tra Raveo e Villa Santina.

L'affluenza alle urne, rimaste aperte per tutta la giornata di ieri dalle 7 alle 23, è stata pari 49,63%, in calo rispetto a quella registrata nelle consultazioni regionali del 2013: in quel caso si votò in due giornate, l'affluenza definitiva fu del 50,48%. Ieri hanno votato 273.199 elettori su 1.107.415 aventi diritto. L'affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, dove ha votato il 52,60% degli aventi diritto. Seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90)%.