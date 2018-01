La campagna elettorale è praticamente all'inizio, e l'elenco delle promesse fatte dai leader agli elettori si arricchisce ogni giorno di una nuova puntata. Oggi Silvio Berlusconi ha criticato il Jobs Act in un'intervista a Radio Anch'io, salvo poi cambiare idea e aggiustare il tiro poche ore dopo, a Radio 105: "Io non ho mai detto di voler abolire il jobs act. Penso che questa sia stata una cosa interna alla coalizione che oggi è superata".

Berlusconi ha in parte smentito anche l'annuncio del compagno di coalizione e segretario della Lega Nord Matteo Salvini, che ha dichiarato che intende abolire la legge Fornero. Ma non è il solo proclama che nei giorni scorsi ha fatto discutere: il presidente del Senato Grasso, ha assicurato che in caso di vittoria LeU abolirà le tasse universitarie. Renzi, criticato dal ministro dello Sviluppo economico Calenda, si è invece focalizzato sul canone Rai. E il M5S? Non è certo rimasto a guardare. Il candidato premier Luigi Di Maio ha proposto di abolire spesometro e redditometro, e ha messo in campo la proposta della "Quota41", cioè la possibilità per i lavoratori di andare in pensione dopo 41 anni di lavoro indipendentemente dalla loro età.

In questa corsa al rialzo gli elettori non hanno preso la campagna elettorale troppo sul serio, e hanno risposto lanciando su Twitter l'hashtag "#AbolisciQuacosa". In questa rassegna dei post più ironici c'è l'imbarazzo della scelta: si parte da questioni di alimentazione e si arriva fino alle critiche rivolte al programma tv di Maria de Filippi, senza risparmiare l'uso un po' narcisistico di alcuni utenti sui social, che sui loro profili dichiarano di lavorare da liberi professionisti. "Aboliamo il metabolismo lento", scherza un'elettrice; "Aboliamo i "lavoro presso me stesso", gli fa eco un altro utente.

E c'è anche chi chiama in causa il cattivo gusto nell'abbigliamento, mettendo alla berlina chi si ostina a indossare i calzini bianchi con i sandali.

Altri tweet sono dedicati ad annose questioni culinarie, come i Pavesini sul tiramisù, o l'ananas sulla pizza.

Non manca poi il tweet più "politicizzato", contro la ministra Valeria Fedeli e la proposta di eliminare "la minestra riscaldata", con tanto di foto di Silvio Berlusconi.