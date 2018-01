Con il via libera della Direzione Nazionale e la consegna alla Corte di Appello, sono ufficiali le liste dei candidati del Partito Democratico alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Parte così ufficialmente la campagna elettorale del PD, tra polemiche sulle esclusioni eccellenti e il malumore delle minoranze interne, penalizzate in termini numerici dalle scelte del segretario Matteo Renzi.

Come noto, la legge elettorale approvata in chiusura di legislatura prevede che i parlamentari siano eletti per due terzi con metodo proporzionale, per un terzo in collegi uninominali, dunque con metodo maggioritario. Nei singoli collegi si prospettano dei testa e testa serrati fra i candidati dei diversi schieramenti in campo, che sono destinati a trainare anche il voto per la componente parlamentare: il Rosatellum bis, infatti, prevede che l’elettore tracci un solo segno sulla scheda elettorale, senza la possibilità di effettuare il voto disgiunto.

I candidati del Partito Democratico alle elezioni politiche.

Abruzzo.

Collegi uninominali Camera.

C 1 ABRUZZO 1 – L'Aquila LORENZA PANEI

C 2 ABRUZZO 2 – Teramo SANDRO MARIANI

C 3 ABRUZZO 3 – Pescara ANTONELLA ALLEGRINO

C 4 ABRUZZO 4 – Chieti ANTONIO CASTRICONE

C 5 ABRUZZO 5 – Vasto CHIARA ZAPPALORTO

Collegi uninominali Senato.

S 1 Abruzzo Pescara FEDERICA CHIAVAROLI

S 2 Abruzzo L'Aquila MASSIMO CIALENTE

Proporzionale Camera.

Abruzzo – 01 (Pescara,Chieti, Vasto) 1 LUCIA ANNIBALI 2 CAMILLO D'ALESSANDRO 3 SUSANNA CENNI 4 ALESSANDRO MARZOLI

Abruzzo – 02 (L'Aquila-Teramo) 1 STEFANIA PEZZOPANE 2 DINO PEPE 3 LORENZA PANEI 4 LUCIANO MONTICELLI

Proporzionale Senato.

Abruzzo 1 LUCIANO D'ALFONSO 2 CRISTIANA CANOSA 3 GIANLUCA FUSILLI 4 MARUSCA MISCIA

Basilicata.

Collegi uninominali Camera.

C 6 BASILICATA 1 – Potenza GUIDO VICECONTE

C 7 BASILICATA 2 – Matera FRANCESCA BARRA

Collegi uninominali Senato.

S 3 Basilicata Potenza GIANNI PITTELLA

Proporzionale Camera.

VITO DE FILIPPO

LUCIA SILEO

TOMMASO PENNETTA

LUCIANA DE FINO

Proporzionale Senato.

SALVATORE MARGIOTTA

MARIA ANTEZZA

GIOVANNI SCAROLA

RAFFAELLA PIARULLI

Calabria.

Collegi uninominali Camera.

C 8 CALABRIA 1 – Castrovillari LUIGI INCARNATO (Lista Insieme)

C 9 CALABRIA 2 – Corigliano Calabro FERDINANDO AIELLO

C 10 CALABRIA 3 – Cosenza GIACOMO MANCINI

C 11 CALABRIA 4 – Catanzaro ANTONIO VISCOMI

C 12 CALABRIA 5 – Crotone NICODEMO OLIVERIO

C 13 CALABRIA 6 – ViboValentia BRUNELLO CENSORE

C 14 CALABRIA 7 – Gioia Tauro ELISABETTA TRIPODI

C 15 CALABRIA 8 – Reggio Calabria NICO D’ASCOLA

Collegi uninominali Senato.

S 4 Calabria – 01 Crotone TONINO SCALZO

S 5 Calabria – 02 Cosenza SONIA FERRARI

S 6 Calabria – 03 Catanzaro AQUILA VILLELLA

S 7 Calabria – 04 ReggioCalabria OTTAVIO AMARO

Proporzionale Camera.

6 Calabria – 01 (Cosenza,Crotone) 1 ENZA BRUNO BOSSIO2 NICODEMO OLIVERIO 3 MARIAPIA FUNARO 4 MARIO VALENTE

6 Calabria – 02 (Catanzaro,Vibo, ReggioC) 1 ANTONIO VISCOMI 2 MARIANNA MADIA 3 ERNESTO ALECCI 4 GIULIA VELTRI

Proporzionale Senato.

1 Ernesto Magorno 2 Maria Carmela Lanzetta 3 Sebastiano Barbanti 4 Anna Maria Cardamone

Campania.

Collegi uninominali Camera.

C 16 CAMPANIA 1 1 – Giugliano in Campania GIUSEPPE PELLEGRINO

C 17 CAMPANIA 1 2 – Nola ANDREA MANZI

C 18 CAMPANIA 1 3 – Acerra ANTONIO FALCONE

C 19 CAMPANIA 1 4 – Casoria NICOLA MARRAZZO

C 20 CAMPANIA 1 5 – Napoli – San Carlo all'Arena PAOLO SIANI

C 21 CAMPANIA 1 6 – Napoli – Ponticelli GIOVANNI PALLADINO

C 22 CAMPANIA 1 7 – Napoli – San Lorenzo MARCO ROSSI DORIA

C 23 CAMPANIA 1 8 – Napoli – Fuorigrotta DANIELA IACONIS

C 24 CAMPANIA 1 9 – Pozzuoli MARIA CARMINE TUMMIATO

C 25 CAMPANIA 1 10 – Portici FRANCESCO BORRELLI

C 26 CAMPANIA 1 11 – Torre del Greco TERESA ARMATO

C 27 CAMPANIA 1 12 – Castellammare di Stabia SILVANA SOMMA

C 28 CAMPANIA 2 1 – Benevento CARMINE VALENTINO

C 29 CAMPANIA 2 2 – Ariano Irpino GIUSEPPE DE MITA

C 30 CAMPANIA 2 3 – Caserta ANGELA LETIZIA

C 31 CAMPANIA 2 4 – Santa Maria Capua Vetere GENNARO OLIVIERO

C 32 CAMPANIA 2 5 – Aversa MARIANNA DELL’APRIVITOLA

C 33 CAMPANIA 2 6 – Avellino ANGELO D’AGOSTINO

C 34 CAMPANIA 2 7 – Scafati MAURO MACCAURO

C 35 CAMPANIA 2 8 – Salerno PIERO DE LUCA

C 36 CAMPANIA 2 9 – Battipaglia MIMMO VOLPE

C 37 CAMPANIA 2 10 – Agropoli FRANCESCO ALFIERI

Collegi uninominali Senato.

S 8 Campania – 01 Benevento GIULIA ABBATE

S 9 Campania – 02 Caserta NICOLA CAPUTO

S 10 Campania – 03 Avellino LUIGI FAMIGLIETTI

S 11 Campania – 04 Giugliano in Campania GIOVANNA PALMA

S 12 Campania – 05 Portici LIBERA D’ANGELO

S 13 Campania – 06 Casoria RUSSO FRANCESCO

S 14 Campania – 07 Napoli Circoscrizione 7 S. Carlo GIOACCHINO ALFANO

S 15 Campania – 08 Napoli Circoscrizione 19 Fuorigrotta ANTONIO MARCIANO

S 16 Campania – 09 Torre del Greco FRANCESCO MAGNELLO

S 17 Campania – 10 Salerno TINO IANNUZZI

S 18 Campania – 11 Battipaglia FILOMENA GALLO

Proporzionale Camera.

Campania 1 01 – 1 GENNARO MIGLIORE 2 ASSUNTA TARTAGLIONE 3 PASQUALE SOLLO 4 DANIELA MAISTO

Campania 1 – 02 1 PAOLO SIANI 2 STEFANIA COVELLO 3 GIOVANNI PALLADINO 4 DANIELA IACONIS

Campania 1 – 03 1 RAFFAELE TOPO 2 ASSUNTA TARTAGLIONE 3 EMILIO DI MARZIO 4 CLELIA GORGA

Campania 2 5 Campania 2 – 01 (Benevento – Avellino) 1 UMBERTO DEL BASSO DE CARO 2 ASSUNTA TARTAGLIONE 3 FRANCESCO CRITELLI 4 VALENTINA PARIS

6 Campania 2 – 02 (Caserta – Aversa) 1 PIERO DE LUCA 2 CAMILLA SGAMBATO 3 ACHILLE CENNAMI 4 ELENA CATERINO

7 Campania 2 – 03 (Salerno – Scafati – Battipaglia) 1 MARCO MINNITI 2 EVA AVOSSA 3 MARIO GIRO 4 GIUSI FIORE

Proporzionale Senato.

Campania 01 1 VALERIA FEDELI 2 STEFANO GRAZIANO 3 VALERIA VALENTE 4 LUIGI FAMIGLIETTI

Campania 02 1 MATTEO RENZI 2 VALERIA VALENTE 3 MASSIMILIANO MANFREDI 4 GIOVANNA PALMA

Campania 03 – 1 GIANNI PITTELLA 2 ANGELICA SAGGESE 3 ENZO AMENDOLA 4 FILOMENA ARCIERI

Emilia Romagna.

Collegi uninominali Camera.

C 38 EMILIA-ROMAGNA 1 – Imola SERSE SOVERINI

C 39 EMILIA-ROMAGNA 2 – Cesena FABRIZIO LANDI

C 40 EMILIA-ROMAGNA 3 – Ravenna ALBERTO PAGANI

C 41 EMILIA-ROMAGNA 4 – Ferrara DARIO FRANCESCHINI

C 42 EMILIA-ROMAGNA 5 – San Giovanni in Persiceto FRANCESCO CRITELLI

C 43 EMILIA-ROMAGNA 6 – Bologna Mazzini ANDREA DE MARIA

C 44 EMILIA-ROMAGNA 7 – Bologna – Casalecchio di Reno GIANLUCA BENAMATI

C 45 EMILIA-ROMAGNA 8 – Cento STEFANO VACCARI

C 46 EMILIA-ROMAGNA 9 – Modena BEATRICE LORENZIN

C 47 EMILIA-ROMAGNA 10 – Sassuolo CLAUDIO DE VINCENTI

C 48 EMILIA-ROMAGNA 11 – Scandiano ANTONELLA INCERTI

C 49 EMILIA-ROMAGNA 12 – Parma LUCIA ANNIBALI

C 50 EMILIA-ROMAGNA 13 – Fidenza GIUSEPPE ROMANINI

C 51 EMILIA-ROMAGNA 14 – Piacenza PATRIZIA CALZA

C 52 EMILIA-ROMAGNA 15 – Rimini SERGIO PIZZOLANTE

C 53 EMILIA-ROMAGNA 16 – Forlì MARCO DI MAIO

C 54 EMILIA-ROMAGNA 17 – Reggio nell'Emilia GRAZIANO DELRIO

Collegi uninominali Senato.

S 19 Emilia-Romagna – 01 Rimini TIZIANO ARLOTTI

S 20 Emilia-Romagna – 02 Ravenna STEFANO COLLINA

S 21 Emilia-Romagna – 03 Ferrara SANDRA ZAMPA

S 22 Emilia-Romagna – 04 Bologna PIERFERDINANDO CASINI

S 23 Emilia-Romagna – 05 Modena EDOARDO PATRIARCA

S 24 Emilia-Romagna – 06 Reggio Emilia VANNA IORI

S 25 Emilia-Romagna – 07 Parma GIORGIO PAGLIARI

S 26 Emilia-Romagna – 08 Piacenza PAOLA GAZZOLO

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Friuli Venezia Giulia.

Collegi uninominali Camera.

C 55 FRIULI-VENEZIA GIULIA 1 – Trieste DEBORA SERRACCHIANI

C 56 FRIULI-VENEZIA GIULIA 2 – Gorizia GIORGIO BRANDOLIN

C 57 FRIULI-VENEZIA GIULIA 3 – Udine FRANCESCO MARTINES

C 58 FRIULI-VENEZIA GIULIA 4 – Codroipo SILVANA CREMASCHI

C 59 FRIULI-VENEZIA GIULIA 5 – Pordenone GIORGIO ZANIN

Collegi uninominali Senato.

S 27 Friuli-Venezia Giulia 01 Trieste RICCARDO ILLY

S 28 Friuli-Venezia Giulia02 Udine ISABELLA DE MONTE

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Lazio.

Collegi uninominali Camera.

C 60LAZIO1 1 – Roma – Quartiere Trionfale PAOLO GENTILONI

C 61LAZIO1 2 – Roma – Quartiere Montesacro MARIANNA MADIA

C 62LAZIO1 3 – Roma – Zona CastelGiubileo LORENZA BONACCORSI

C 63LAZIO1 4 – Roma – Quartiere Collatino CESARE SANMAURO

C 64LAZIO1 5 – Roma – Zona Torre Angela MATTEO ORFINI

C 65LAZIO1 6 – Roma – Quartiere Tuscolano ILEANA ARGENTIN

C 66LAZIO1 7 – Roma – Pomezia LUIGINA DI LIEGRO

C 67LAZIO1 8 – Roma – Quartiere Ardeatino PATRIZIA PRESTIPINO

C 68LAZIO1 9 – Roma – Fiumicino TOBIA ZEVI

C 69LAZIO1 10 – Roma – Quartiere Gianicolense RICCARDO MAGI

C 70LAZIO1 11 – Roma – Quartiere Primavalle CRISTINA MALTESE

C 71LAZIO1 12 – Guidonia – Montecelio ALDO CERRONI

C 72LAZIO1 13 – Velletri ILEANA PIAZZONI

C 73LAZIO1 14 – Marino RENZO CARELLA

C 74LAZIO2 1 – Viterbo BEPPEFIORONI

C 75LAZIO2 2 – Civitavecchia EMMA FATTORINI

C 76LAZIO2 3–Rieti PAOLO ANIBALDI

C 77LAZIO2 4 – Frosinone FRANCESCA CERQUOZZI

C 78LAZIO2 5 – Cassino GIANRICO RANALDI (PSI)

C 79LAZIO2 6 – Terracina CIVITA PAPARELLA

C 80LAZIO2 7 – Latina FEDERICO FAUTILLI

Collegi uninominali Senato.

S 29Lazio – 01 Roma Quartiere Gianicolense EMMA BONINO

S 30Lazio – 02 Roma Quartiere Tuscolano ORESTE PASTORELLI

S 31Lazio – 03 Roma Quartiere Portuense GIUSEPPINA MATURANI

S 32Lazio – 04 Roma Quartiere Collatino PAOLO QUINTO

S 33Lazio – 05 Viterbo ALESSANDRO MAZZOLI

S 34Lazio – 06 Guidonia Montecelio CARLO LUCHERINI

S 35Lazio – 07 Forsinone MARIA SPILLABOTTE

S 36Lazio – 08 Roma Fiumicino MARCHETTI (CP)

S 37Lazio – 09 Latina CLAUDIO MOSCARDELLI

S 38Lazio – 10 Velletri ANNAMARIA PARENTE

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Liguria.

Collegi uninominali Camera.

C 81 LIGURIA 1 – San Remo ANNA RUSSO

C 82 LIGURIA 2 – Savona GIANLUIGI GRANERO

C 83 LIGURIA 3 – Genova – Serra Riccò MARIO TULLO

C 84 LIGURIA 4 – Genova – Bargagli PIPPO ROSSETTI

C 85 LIGURIA 5 – Genova-Rapallo ROSARIA AUGELLO

C 86 LIGURIA 6 – LaSpezia MASSIMO CALEO

Collegi uninominali Senato.

S 39 Liguria – 01 Savona LUIGI DE VINCENZI

S 40 Liguria – 02 Genova ROBERTA PINOTTI

S 41 Liguria – 03 LaSpezia YURI MICHELUCCI

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Lombardia.

Collegi uninominali Camera.

C 87 LOMBARDIA 1 1 – Abbiategrasso PRINA Francesco

C 88 LOMBARDIA 1 2 – Legnano BERNANASCA Monica

C 89 LOMBARDIA 1 3 – Bollate MARCHESI Giancarla

C 90 LOMBARDIA 1 4 – Seregno MOLTENI Maria Antonia

C 91 LOMBARDIA 1 5 – Monza VIRTUANI Pietro

C 92 LOMBARDIA 1 6 – Gorgonzola BRAMBILLA Enrico

C 93 LOMBARDIA 1 7 – CiniselloBalsamo CASATI Ezio

C 94 LOMBARDIA 1 8 – Milano5 DE BIASI Emilia

C 95 LOMBARDIA 1 9 – Milano-Sesto San Giovanni VALMAGGI Sara

C 96 LOMBARDIA 1 10 – Cologno Monzese LUCA’Morena Maria

C 97 LOMBARDIA 1 11 – Milano3 MOR Mattia

C 98 LOMBARDIA 1 12 – Milano1 TABACCI Bruno (+Europa)

C 99 LOMBARDIA 1 13 – Milano2 QUARTAPELLE Lia

C 100 LOMBARDIA 1 14 – Milano4 COVA Paolo

C 101 LOMBARDIA 1 15 – Rozzano CAPELLIAngelo (CP)

C 102 LOMBARDIA 2 1 – Sondrio DELLE GRAZIE Anna

C 103 LOMBARDIA 2 2 – Varese SALVATORE Vincenzo

C 104 LOMBARDIA 2 3 – Gallarate FOLINO Rosalba

C 105 LOMBARDIA 2 4 – BustoArsizio MARIANI Valerio

C 106 LOMBARDIA 2 5 – Como BRAGA Chiara

C 107 LOMBARDIA 2 6 – Cantu' LISSI Patrizia

C 108 LOMBARDIA 2 7 – Merate GATTI Adele

C 109 LOMBARDIA 2 8 – Lecco TENTORI Veronica

C 110 LOMBARDIA 3 1 – Brescia VIVENZI Antonio

C 111 LOMBARDIA 3 2 – Lumezzane BENINI Giovanna

C 112 LOMBARDIA 3 3 – Desenzano del Garda SOLDINI Maria Chiara

C 113 LOMBARDIA 3 4 – Palazzolo sull'Oglio MUCCI Mara

C 114 LOMBARDIA 3 5 – Bergamo CARNEVALI Elena

C 115 LOMBARDIA 3 6 – Albino MILESI Marco

C 116 LOMBARDIA 3 7 – Treviglio RIVA Gabriele

C 117 LOMBARDIA 3 8 – Romano di Lombardia PALOSCHI Ludovica

C 118 LOMBARDIA 4 1 – Vigevano MARCHIAFAVA Emanuela

C 119 LOMBARDIA 4 2 – Pavia SCUVERA Chiara

C 120 LOMBARDIA 4 3 – Lodi SOLDATI Mauro

C 121 LOMBARDIA 4 4 – Cremona MANFREDINI Alessia

C 122 LOMBARDIA 4 5 – Suzzara CAVALETTI Silvia

C 123 LOMBARDIA 4 6 – Mantova CARRA Marco

Collegi uninominali Senato.

S 42 LOMBARDIA Milano Areastatistica 84 CERNO Tommaso

S 43 LOMBARDIA MilanoAreastatistica 74 D’ALFONSO Franco

S 44 LOMBARDIA Milano – Legnano PERDUCA Marco

S 45 LOMBARDIA Rozzano FIORENTINI Michela

S 46 LOMBARDIA ColognoMonzese MALPEZZISimona

S 47 LOMBARDIA Monza BERTOLA Cherubina

S 48 LOMBARDIA Sesto San Giovanni DEMARCHI Diana

S 49 LOMBARDIA Lecco BARTESAGHI Cristina

S 50 LOMBARDIA Cantù MARELLISavina

S 51 LOMBARDIA Como MAZIOTTI DI CELSO Andrea

S 52 LOMBARDIA Varese ALFIERI Alessandro

S 53 LOMBARDIA Bergamo PERICO Maria Rosa

S 54 LOMBARDIA Treviglio GUERINI Giuseppe

S55 LOMBARDIA Brescia MESSINA Ignazio

S 56 LOMBARDIA Lumezzane CINQUEPALMI Lorenzo

S 57 LOMBARDIA Pavia GARBARINI Walter

S 58 LOMBARDIA Cremona VALLACCHI Roberta

S 59 LOMBARDIA Mantova ALLI Paolo

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Marche.

Collegi uninominali Camera

C 124 MARCHE 1 – AscoliPiceno ANTIMO DI FRANCESCO

C 125 MARCHE 2 – Civitanova Marche PAOLO PETRINI

C 126 MARCHE 3 – Macerata FLAVIO CORRADINI

C 127 MARCHE 4 – Ancona EMANUELE LODOLINI

C 128 MARCHE 5 – Fano CAMILLA FABBRI

C 129 MARCHE 6 – Pesaro MARCO MINNITI

Collegi uninominali Senato.

S 60 Marche – 01 Pesaro ANGELO BONELLI

S 61 Marche – 02 Ancona PIERGIORGIO CARRESCIA

S 62 Marche – 03 AscoliPiceno EMANUELA DI CINTIO

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Molise.

Collegi uninominali Camera.

C 130 MOLISE 1 – Isernia MARIA TERESA D’ACHILLE

C 131 MOLISE 2 – Campobasso VITTORINO FACCIOLLA

Collegi uninominali Senato.

S 63 Molise – 01 Campobasso ENRICO COLAVITA

Proporzionale Camera.

Micaela Fanelli

Carlo Veneziale

Proporzionale Senato.

Laura Venittelli

Piemonte.

Collegi Camera.

Torino1 ANDREA GIORGIS

Torino2 SILVIA MANZI

Torino3 PAOLA BRAGANTINI

Torino4 STEFANO LEPRI

Ivrea FRANCESCA BONOMO

Collegno UMBERTO D’OTTAVIO

Settimo Torinese GIANNA PENTENERO

Moncalieri LAURA POMPEO

Pinerolo MAGDA ZANONI

Verbania VITTORIA ALBERTINI

Novara FRANCA BIONDELLI

Biella NICOLETTA FAVERO

Vercelli LUIGI BOBBA

Alessandria MARCELLAGRAZIANO

Asti ANGELA MOTTA

Cuneo ANDREA OLIVERO

Alba FRANCESCO BALOCCO

Collegi Senato.

Settimo Torinese ALBERTO AVETTA

Moncalieri ENRICO BUEMI

Torino-Collegno STEFANO ESPOSITO

Torino Zonastatistica61 MAURO LAUS

Novara ELENA FERRARA

Vercelli CRISTINA BARGERIO

Alessandria DANIELE BORIOLI

Cuneo MARTA GIOVANNINI

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Puglia.

Collegi uninominali Camera.

C 149 PUGLIA 1 – BariLibertà-Marconi MARCO LA CARRA

C 150 PUGLIA 2 – Bari–Bitonto GIUSEPPE GIULITTO

C 151 PUGLIA 3–Molfetta FRANCESCO SPINA

C 152 PUGLIA 4–Andria FILIPPO CARACCIOLO

C 153 PUGLIA 5–Altamura VENTRICELLI LILIANA

C 154 PUGLIA 6–Monopoli MARILU’ NAPOLINATO

C 155 PUGLIA 7–Lecce SALVATORE CAPONE

C 156 PUGLIA 8 – Nardo' SERGIO BLASI

C 157 PUGLIA 9–Casarano ADA FIORE

C 158 PUGLIA 10–Taranto LUCIO LO NOCE

C 159 PUGLIA 11 – Martina Franca DONATO PENTASSUGLIA

C 160 PUGLIA 12 – Francavilla Fontana ELISA MARIANO

C 161 PUGLIA 13–Brindisi GIOVANNI EPIFANI

C 162 PUGLIA 14 – SanSevero ROSARIO CUSMAI

C 163 PUGLIA 15–Cerignola MICHELE BORDO

C 164 PUGLIA 16–Foggia NATALIA AZZARONE

Collegi uninominali Senato.

S 72 Puglia – 01 Bari SALVATORE CAMPANELLI

S 73 Puglia – 02 Altamura SAVERIO TAMMACCO

S 74 Puglia – 03 Andria ELENA GENTILE

S 75 Puglia – 04 Brindisi FABIANO AMATI

S 76 Puglia – 05 Lecce DARIO STEFANO

S 77 Puglia – 06 Nardò TERESA BELLANOVA

S 78 Puglia – 07 Taranto MARIA GRAZIA CASCARANO

S 79 Puglia – 08 Foggia MASSIMO RUSSO

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Sardegna.

Collegi uninominali Camera.

C 165 SARDEGNA 1 – Cagliari LUCIANO URAS

C 166 SARDEGNA 2 – Nuoro FRANCESCO SABATINI

C 167 SARDEGNA 3 – Carbonia ROMINA MURA

C 168 SARDEGNA 4 – Sassari SILVIO LAI

C 169 SARDEGNA 5 – Olbia PAOLO BITTU

C 170 SARDEGNA 6 – Oristano ANTONIO SOLINAS

Collegi uninominali Senato.

S 80 Sardegna – 01 Cagliari ROSANNA MURA

S 81 Sardegna – 02 Nuoro IGNAZIO ANGIONI

S 82 Sardegna – 03 Sassari GIANFRANCO GANAU

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Sicilia.

Collegi uninominali Camera.

C 171 SICILIA 1 1 – Palermo – Resuttana – S. Lorenzo LEOPOLDO PIANPIANO

C 172 SICILIA 1 2 – Palermo – Libertà MILENA GENTILE

C 173 SICILIA 1 3 – Palermo – Settecannoli SILVIO MONCADA

C 174 SICILIA 1 4 – Gela GRAZIA AUGELLO

C 175 SICILIA 1 5 – Bagheria FRANCO VASTA C 176 SICILIA 1 6 – Monreale SALVO LO GIUDICE

C 177 SICILIA 1 7 – Agrigento GIUSEPPE SODANO

C 178 SICILIA 1 8 – Marsala PAMELA ORRU’

C 179 SICILIA 1 9 – Mazara del Vallo GASPARE CULOTTA

C 180 SICILIA 2 1 – Messina PIETRO NAVARRA

C 181 SICILIA 2 2 – Barcellona Pozzo di Gotto NATALIA CIMINO

C 182 SICILIA 2 3 – Enna FABIO VENEZIA

C 183 SICILIA 2 4 – Acireale NICOLA D’AGOSTINO

C 184 SICILIA 2 5 – Catania GIUSEPPE BERRETTA

C 185 SICILIA 2 6 – Misterbianco LUCA SAMMARTINO

C 186 SICILIA 2 7 – Paterno' ERSILIA SEVERINO

C 187 SICILIA 2 8 – Ragusa VENERINA PADUA

C 188 SICILIA 2 9 – Avola GIOVANNI GIUCA

C 189 SICILIA 2 10 – Siracusa SOFIA AMODDIO

Collegio uninominali Senato.

S 83 Sicilia – 01 Palermo – San Lorenzo TERESA PICCIONE

S 84 Sicilia – 02 Palermo Bagheria MARIO CICERO

S 85 Sicilia – 03 Marsala PAOLO RUGGIRIELLO

S 86 Sicilia – 04 Agrigento MARIA IACONO

S 87 Sicilia – 05 Gela ANGELO FASULO

S 88 Sicilia – 06 Messina FABIO D’AMORE

S 89 Sicilia – 07 Acireale GIOVANNI BURTONE

S 90 Sicilia – 08 Catania VALERIA SUDANO

S 91 Sicilia – 09 Siracusa ALESSANDRA FURNARI

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Toscana.

Collegi uninominali Camera.

C 190 TOSCANA 1 – Firenze-Novoli-Peretola GABRIELE TOCCAFONDI

C 191 TOSCANA 2 – Firenze-Scandicci ROSA MARIA DI GIORGI

C 192 TOSCANA 3 – Sesto Fiorentino ROBERTO GIACHETTI

C 193 TOSCANA 4 – Empoli LUCA LOTTI

C 194 TOSCANA 5 – Prato BENEDETTO DELLA VEDOVA

C 195 TOSCANA 6 – Pistoia EDOARDO FANUCCI

C 196 TOSCANA 7 – Arezzo MARCO DONATI

C 197 TOSCANA 8 – Massa COSIMO FERRI

C 198 TOSCANA 9 – Lucca STEFANO BACCELLI

C 199 TOSCANA 10 – Pisa LUCIA CIAMPI

C 200 TOSCANA 11 – Poggibonsi SUSANNA CENNI

C 201 TOSCANA 12 – Siena PIER CARLO PADOAN

C 202 TOSCANA 13 – Livorno ANDREA ROMANO

C 203 TOSCANA 14 – Grosseto LEONARDO MARRAS

Collegi uninominali Senato.

S 92 Toscana – 01 Firenze MATTEO RENZI

S 93 Toscana – 02 Sesto Fiorentino DARIO PARRINI

S 94 Toscana – 03 Prato CATERINA BINI

S 95 Toscana – 04 Arezzo RICCARDO NENCINI

S 96 Toscana – 05 Lucca ANDREA MARCUCCI

S 97 Toscana – 06 Pisa VALERIA FEDELI

S 98 Toscana – 07 Livorno SILVIA VELO

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Trentino Alto Adige.

Collegi uninominali Camera.

C 204 TRENTINO-ALTO ADIGE 1 – Bolzano MARIA ELENA BOSCHI

C 205 TRENTINO-ALTO ADIGE 2 – Merano GIORGIO BALZARINI

C 206 TRENTINO-ALTO ADIGE 3 – Bressanone MARIO CAPPELLETTI

C 207 TRENTINO-ALTO ADIGE 4 – Trento MARIA CHIARA FRANZOIA

C 208 TRENTINO-ALTO ADIGE 5 – Rovereto MICHELE NICOLETTI

C 209 TRENTINO-ALTO ADIGE 6 – Pergine Valsugana LORENZO DELLAI

Collegi uninominali Senato.

S 99 Trentino-Alto Adige – 01 Bolzano GIANCLAUDIO BRESSA

S 100 Trentino-Alto Adige – 02 Merano PETRA AGNELLI

S 101 Trentino-Alto Adige – 03 Bressanone RENATE PRADER

S 102 Trentino-Alto Adige – 04 Trento FRANCO PANIZZA

S 103 Trentino-Alto Adige – 05 Rovereto TIZIANO MELLARINI

S 104 Trentino-Alto Adige – 06 Pergine Valsugana ELENORA STENICO

Proporzionale Camera

Elisa Filippi

Mauro De Pascalis

Aneta Ngucaj

Paolo Serra

Proporzionale Senato.

Silvano Baratta

Umbria.

Collegi uninominali Camera.

C 210 UMBRIA 1 – Perugia GIACOMO LEONELLI

C 211 UMBRIA 2 – Foligno GIANPIERO BOCCI

C 212 UMBRIA 3 – Terni CESARE DAMIANO

Collegi uninominali Senato.

S 105 Umbria – 01 Perugia GIAMPIERO GIULIETTI

S 106 Umbria – 02 Terni SIMONETTA MIGNOZZETTI

Proporzionale Camera.

Anna Ascani

Walter Verini

Emanuela Mori

Maurizio Terzino

Proporzionale Senato.

Matteo Renzi

Nadia Ginetti

Leonardo Grimani

Simona Meloni

Valle d'Aosta.

Camera.

Alessia Favre

Senato.

Albert Laniece

Veneto.

Collegi uninominali Camera.

C 214 VENETO1 1 – Venezia NICOLA PELLICANI

C 215 VENETO1 2 – San Donà di Piave MARIO DALLA TOR

C 216 VENETO1 3 – Chioggia LUCIO TIOZZO

C 217 VENETO1 4 – Castelfranco Veneto STEFANO BELTRAME

C 218 VENETO1 5 – Montebelluna SPINNATO ANNA

C 219 VENETO1 6 – Conegliano MARIA ROSA BARAZZA

C 220 VENETO1 7 – Belluno ROGER DEMENECH

C 221 VENETO1 8 – Treviso SILVANO PIAZZA

C 222 VENETO2 1 – Rovigo DIEGO CRIVELLARI

C 223 VENETO2 2 – Padova FABIOVERLATO

C 224 VENETO2 3 – Vigonza ANNA MARIA ZANETTI

C 225 VENETO2 4 – Abano Terme GIULIA NARDUOLO

C 226 VENETO2 5 – Vicenza ALESSANDRA MORABIN

C 227 VENETO2 6 – Bassano del Grappa ROSANNA FILIPPIN

C 228 VENETO2 7 – Schio SIMONE CECCHETTO

C 229 VENETO2 8 – San Bonifacio PAOLA ZANOLLI

C 230 VENETO2 9 – Verona ALESSIA ROTTA

C 231 VENETO2 10 – Legnago SILVIO GANDINI

C 232 VENETO2 11 – Villafranca di Verona ISABELLA ROVERONI

Collegi uninominali Senato.

S 108 Veneto – 01 Venezia ANDREA FERRAZZI

S 109 Veneto – 02 Belluno LAURA PUPPATO

S 110 Veneto – 03 Treviso ISABELLA GIAMELLONI

S 111 Veneto – 04 Rovigo PIERPAOLO BARETTA

S 112 Veneto – 05 Padova ALESSANDRO BISATO

S 113 Veneto – 06 Bassano del Grappa GIORGIO SANTINI

S 114 Veneto – 07 Vicenza DANIELA SBROLLINI

S 115 Veneto – 08 Verona GIOVANNA ZAGO

S 116 Veneto – 09 Villafranca di Verona MAURIZIO FACINCANI

Proporzionale Camera (sx) e Senato (dx)

Estero.

CAMERA EUROPA, compresi i Territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia.

1) Ungaro Massimo

2) Farina Giovanni detto Gianni

3) Modugno Paolo

4) Tacconi Alessio

5) Fanti Lanfranco

6) Zingariello Cosima detta Mina

7) Narducci Franco Addolorato Giacinto

8) Schirò Angela

9) Ricciardi Toni

10) Scimmi Leonardo

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

1) La Marca Francesca

2) Faleg Giovanni

3) Di Trolio Rocco

4) Weiss di Valbranca Isabella detta Isabella di Valbranca

AMERICA MERIDIONALE.

1) Palermo Renato

2) Becchi Alberto Emilio

3) Matina Francesco Alessio

4) Pinto Antonella Irene

5) Longo Fausto Guilherme

6) De Benedictis Piero detto Piero

7) Matafora Pasquale

8) Vicenzi Fabio

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.

1) Carè Nicola

2) Pascalis Francesco

SENATO EUROPA, compresi i Territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia.

1) Garavini Laura

2) Stigliano Egidio Emilio

3) Franciosi Maria Laura

4) Mariani Pietro

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

1) Nesticò Pasquale Francesco

2) Pirozzi Angela Maria in Giannetti

AMERICA MERIDIONALE.

1) Porta Fabio

2) Minnicino Veronica Mariel Celina

3) D’Ambrosio Alfredo Antonio Maria

4) Minetto José Francisco

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.