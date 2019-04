Le elezioni in Indonesia si sono concluse una decina di giorni fa. In una sola giornata, i 193 milioni di elettori del Paese del Sud-est asiatico sono stati chiamati ad esprimersi su presidenziali, parlamentari e regionali (per un totale di 5 schede a testa). L’obiettivo era quello di ridurre i costi, tuttavia non sembra essere stata una buona idea. Mentre lo scrutinio di quella gigantesca mole di schede è ancora in corso, sono 270 i funzionari pubblici deceduti per il troppo lavoro e per la carenza di sonno. Quasi altri 1900 si sono ammalati per lo stesso motivo. La notizia è riportata dalla Bbc, che cita il portavoce della Commissione per le elezioni generali (Kpu), Arief Priyo Susanto.

270 scrutatori morti in Indonesia

Per la tornata elettorale del 17 aprile erano impegnate circa 7 milioni di persone nel conteggio e nel monitoraggio del voto. Per la prima volta l’Indonesia, aveva raggruppato tutte le principali elezioni: in totale negli oltre 800mila seggi allestiti si è recato l’80 per cento dei 193 milioni di elettori. Circa 7 milioni di persone sono state impegnate nel conteggio e nel monitoraggio del voto, che consisteva anche in lavoro notturno. Molti di loro non hanno retto. L’impressione dato sui decessi troverebbe una spiegazione, per quanto non sufficiente, nel fatto che le vittime sarebbero per lo più personale a chiamata, che a differenza dei dipendenti pubblici non si sottopone a regolare visita medica prima di iniziare il lavoro. I ministero si è scusato e pare stia avviando operazioni di risarcimento per i familiari dei funzionari. Si parla di 36 milioni di rupie (circa 2.500 dollari) per ogni scrutatore deceduto, l'equivalente di un salario minimo annuo, secondo il Nikkei Asian Review.

Chi ha vinto le elezioni

Per la cronaca, il Kpu concluderà il conteggio dei voti e annuncerà i vincitori delle presidenziali e delle parlamentari il 22 maggio. Sia il presidente uscente Joko Widodo che il candidato dell'opposizione Prabowo Subianto hanno annunciato la vittoria, anche se i primi dati indicherebbero Widodo in vantaggio con uno scarto di 9-10 punti percentuali.