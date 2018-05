Da quando Mattarella ha cercato di superare lo stallo dopo il terzo giro di consultazioni il fronte dei partiti è spaccato in due: da una parte Lega, FdI e M5S sono sempre più convinti che occorre riportare il prima possibile gli italiani alle urne, a luglio, (anche a giugno se necessario) perché secondo loro un governo tecnico non porterebbe a nulla di buono; dall'altra il Pd, che reputa da "irresponsabili" un atteggiamento apertamente di rottura nei confronti del Colle, ha espresso il suo sostegno incondizionato al governo "neutrale" del Presidente, che potrebbe tenere a bada i mercati e traghettare il Paese fino a dicembre e a nuove elezioni, non prima però del 2019. A meno che naturalmente nel frattempo non si "affacci" un accordo politico tra i vincitori. E Forza Italia? Qual è la sua posizione?

Già da ieri una nota diffusa dal partito ha messo in chiaro un punto: alle urne si può anche tornare, ma non in estate, sarebbe troppo presto, e potrebbe essere gravemente compromesso il diritto di voto degli elettori, visto che a luglio in molti potrebbero già essere partiti per le vacanze. O almeno questa è la motivazione ufficiale del partito. Ma c'è forse dell'altro, o almeno così lascia intuire la dichiarazione della parlamentare Micaela Biancofiore, Berlusconiana di ferro e coordinatrice di Forza Italia in Trentino: "Elezioni a luglio? Matteo Salvini sbaglia, così consegnerebbe il Paese a Luigi Di Maio". Il motivo? Biancofiore lo spiega nel suo intervento a L'aria che tira, su La7: "A luglio il Nord va in vacanza, non alle urne" e questo significa, nota la Biancofiore, "che voterebbe solo il Sud che come sappiamo vota il Movimento 5 stelle non la Lega". Quello che tra le righe, ma neanche tanto, lascia intendere la parlamentare è che i meridionali, avendo un tenore di vita più basso, generalmente non vanno in vacanza, perché non possono permetterselo, e sarebbero quindi pronti a rivotare in massa per il Movimento, come già successo per la tornata elettorale del 4 marzo. "Quindi ci sarebbe letteralmente una consegna del governo – spiega così il nocciolo del suo ragionamento la Biancofiore – Andremmo sotto il 50%, vero baratro per la democrazia. La prima data utile sarebbe quella proprio del mio Trentino Alto Adige del 21 ottobre".