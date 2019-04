Una campagna elettorale alternativa che dimostra la vocazione ‘green'. Europa Verde, la forza politica ambientalista nata dall'accordo tra Possibile e Verdi in vista delle elezioni europee del 26 maggio, ha lanciato un'iniziativa che mira a dare concretezza al manifesto in difesa del pianeta. L'allarme lanciato per i rischi determinati dai cambiamenti climatici trova una risposta immediata, non solo simbolica: metà delle donazioni per le campagna elettorale serviranno per piantare nuovi alberi.

"È una campagna elettorale in cui raccoglieremo finanziamenti e faremo a metà con le piante. Un euro per sostenere la nostra campagna e un euro per piantare gli alberi. Con Possibile faremo così con le risorse che riusciremo a raccogliere. Sarà una campagna elettorale diversa da quella degli altri, che hanno più mezzi, sono più potenti e hanno anche molte più chiacchiere di noi", ha spiegato in un video pubblicato sui social Giuseppe Civati, fondatore di Possibile e candidato con Europa Verde nelle circoscrizioni Italia centrale e Italia Nord-occidentale.

"Abbiamo un unico obiettivo – ha aggiunto Civati – quello di salvare il mondo. Sì, vogliamo introdurre politiche che cambino le cose, che affrontino con la stessa forza, la stessa capacità e la stessa potenza i cambiamenti climatici. Questo è l'impegno di Possibile per Europa Verde e l'unico vero motivo per andare a votare è proprio questo: cambiare le cose perché non abbiamo più tempo".