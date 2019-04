in foto: Da sinistra Luisella Costamagna, Pietro Bartolo e Antonio Maria Rinaldi

Si delinea sempre più chiaramente il quadro delle candidature dei partiti politici italiani alle prossime elezioni europee, con il 17 aprile, ultimo giorno disponibile per presentare le liste, che si avvicina, mentre gli ultimi sondaggi elettorali danno in calo i partiti di maggioranza e in risalita il Pd. Luigi Di Maio ha annunciato che il Movimento 5 Stelle punterà su cinque capilista donne dopo la rinuncia di Alessandro Di Battista. Forza Italia prosegue sulla vecchia strada, con Silvio Berlusconi che guiderà il partito in quattro circoscrizioni su cinque. Il Pd ha dato ieri l'ufficialità dei suoi cinque capilista, con Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, ultimo ad aggiungersi al gruppo. La Lega ha annunciato il suo uomo più forte, Matteo Salvini, alla guida dei candidati in tutte e cinque le circoscrizioni. Giorgia Meloni ha scovato Caio Giulio Cesare Mussolini, discendente del Duce, e lo ha candidato con il suo partito tra mille polemiche. Nel frattempo al Viminale sono stati depositati 47 i simboli dei partiti che si sono candidati alle elezioni.

Le donne europee del Movimento 5 Stelle

"Dopo il dibattito che ho visto al Congresso di Verona sulla donna ho deciso che i capilista saranno 5 donne", aveva annunciato Luigi Di Maio a Che tempo che fa. In attesa delle liste definitive del Movimento, si fanno diversi nomi per le guide femminili delle cinque circoscrizioni. Uno dei più accreditati è quello di Luisella Costamagna, giornalista della Verità che non ha voluto commentare una sua possibile candidatura. Trovano sempre più conferme i nomi di Paola Pisano, assessora torinese, e Federica Argentati, presidente del Distretto agrumi di Sicilia, mentre resta una suggestione la candidatura della conduttrice televisiva Licia Colò. Tra i nomi certi in lista per i pentastellati (sulla base del voto online) ci sono il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin e Dino Giarrusso, ex inviato delle Iene, oltre alla conferma degli eurodeputati uscenti Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Ue, Laura Ferrara e Ignazio Corrao.

Lega e Forza Italia puntano tutto su Salvini e Berlusconi

Matteo Salvini sarà il capolista della Lega per le elezioni europee in tutte le circoscrizioni. L'uomo forte del Carroccio sarà seguito da Marco Zanni, eurodeputato uscente e responsabile Esteri del partito, mentre si fa sempre più insistente la voce che vedrebbe tra i nomi papabili quello di Antonio Maria Rinaldi, professore euroscettico che non ha negato la sua candidatura e quando gli è stato chiesto se accetterebbe ha risposto: "Se pensano che io possa essere utile con molto piacere". Verso la riconferma anche gli altri eurodeputati uscenti Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Lancini e Mario Borghezio, mentre si parla anche di Gianna Gancia, Laura Molteni e Vincenzo Sofo, fidanzato di Marion Le Pen.

Forza Italia vedrà il grande ritorno del suo leader storico Silvio Berlusconi, che sarà capolista in quattro circoscrizioni su cinque. Solo al Centro il Cavaliere ha ceduto la guida ad Antonio Tajani, presidente uscente del Parlamento europeo. Ci sarà anche Lorenzo Cesa, segretario dell'Udc, oltre ai nove europarlamentari uscenti confermati: Salvatore Cicu, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Innocenzo Leontini, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Aldo Patriciello e Massimiliano Salini.

Chi sono i capilista del Pd, da Pisapia a Roberti

Il Partito Democratico ha scelto tutti e cinque i capilista per le elezioni europee nelle diverse circoscrizioni. L'ultimo in ordine di tempo è stato Franco Roberti, ex procuratore antimafia che guiderà la lista nel Sud. Gli altri già annunciati i giorni scorsi sono Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, a Nord-Ovest, l'ex ministro Carlo Calenda a Nord-Est, Simona Bonafè al Centro e Caterina Chinnici, magistrato e figlia del giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia, per le Isole. Nelle liste ci saranno la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elisabetta Gualmini, l’ex ministro Cecile Kyenge e anche Pietro Bartolo, il medico che soccorre i migranti a Lampedusa.