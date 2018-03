Alle ore 23 si chiuderanno i seggi per le elezioni politiche e gli istituti di rilevazione potranno iniziare a diffondere i primi dati relativi agli exit poll. Si tratta di indicazioni che non hanno validità non basandosi su voti reali scrutinati ma su interviste svolte a campione e realizzate all’uscita dai seggi. Anche in occasione delle elezioni politiche di oggi, domenica 4 marzo, gli exit poll verranno rilanciati sui principali network televisivi. Sarà possibile avere una prima idea del risultato elettorale su tutte le principali rete: Rai, Mediaset, Sky e La7. I dati aggiornati in tempo reale saranno consultabili su Fanpage.it, grazie a una collaborazione con il ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda la Rai, i dati arriveranno dal Consorzio Opinio Italia (comprendente Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi), e verranno diffusi nelle due trasmissioni in diretta sul servizio pubblico: da una parte Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa e in onda su RaiUno; dall’altra c’è anche la diretta di RaiNews24. Mediaset, invece, utilizzerà i dati degli exit poll realizzati dall’istituto Tecnè e lo speciale elezioni andrà in onda a partire dalle 22:45. Infine, La7, per la Maratona Mentana, si affiderà agli exit poll realizzati dall’istituto Swg.

Le trasmissioni televisive si avvarranno anche delle proiezioni in tempo reale, che verranno rese note poco dopo rispetto agli exit poll. Le proiezioni sono dei calcoli sui primi dati dello spoglio che vengono diffusi dal ministero dell’Interno. I dati del ministero dell’Interno verranno pubblicati anche su Fanpage.it in tempo reale, permettendo così di consultare gli aggiornamenti in diretta sulle schede effettivamente scrutinate.

Gli exit poll sono dati che vengono tratti dalle interviste a campione e vengono realizzate dagli istituti di rilevazione all’uscita dei seggi. Si tratta di dati con validità non assoluta, non essendo basati su schede scrutinate ma solamente su interviste agli elettori. Gli exit poll verranno trasmessi dalle ore 23, quando i seggi dovrebbero chiudere. In realtà, però, non è da escludere che in qualche seggio le operazioni si concludano più tardi: qualunque elettore arrivi al seggio entro le 23 ha diritto a esprimere il suo voto anche se – magari a causa di file che oggi si sono già verificate – non si riesce a votare effettivamente entro l’orario di chiusura.