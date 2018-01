in foto: Domenico Fioravanti.

Novità tra le fila del Movimento 5 Stelle, tra conferme ed espulsioni illustri in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. A poco più di 24 ore dal deposito dei nominativi, in programma proprio per lunedì 29 gennaio, continuano le discussioni nel partito, tra mail bombing degli attivisti e le lamentele di coloro che non concorreranno per un posto in Parlamento. Tra gli assi nella manica dei pentastellati c'è il campione olimpionico di nuoto Domenico Fioravanti, due volte oro a Sidney che, come fa sapere l'Ansa, sarà in lizza in un collegio uninominale in Piemonte.

Tra gli esclusi, non passano inosservati due capilista, e cioè Sara Cunial, candidata in Veneto alla Camera, ed estromessa pare per le sue posizioni No vax, avendo affermato che il "vaccino è un genocidio", e Maria Laura De Franceschi, in corsa in Lombardia per il Senato. Secondo indiscrezioni, quest'ultima, pur non avendo compiuto alcun reato, comparirebbe secondo alcuni articoli del 2015 negli elenchi Falciani, ossia dei correntisti che avevano depositi in Svizzera, anche se lei nega tutto. Non sarà candidato alle prossime elezioni politiche neanche Mario Corfiati, secondo in Piemonte alla Camera, per il quale i Cinque Stelle parlano di "danno d’immagine".

A mettere ordine nel caos di questi giorni ci ha pensato il candidato premier Luigi Di Maio, che è intervenuto per tranquillizzare gli elettori sul lavoro di screening delle liste da presentare, anche con il coinvolgimento di Beppe Grillo in qualità di Garante del Movimento. "Pubblicheremo insieme alle liste definitive anche i dati delle Parlamentarie, così potrete avere tutti i dati. Una cosa fondamentale è che nelle nostre liste si candidano persone residenti dove si presentano", ha sottolineato il leader dei pentastellati, cercando di fare chiarezza sul criterio di residenza adottato in alcune aree e ha creato non pochi malumori.

"Vogliamo – ha sottolineato ancora – dare la certezza ai cittadini che chi ci voterà potrà contare su un gruppo parlamentare che lavora per loro, e non per i parlamentari che stanno all'interno. Adesso stiamo mettendo a posto gli ultimi accorgimenti: qualcuno ci era sfuggito, ma per il resto siamo stati l'unica forza politica a selezionare le liste con le parlamentarie, quindi consultando i nostri iscritti, mentre tutti gli altri hanno passato il tempo a litigare nelle segrete stanze di partito".