In vista delle prossime elezioni del 4 marzo un sondaggio Nomisma ha evidenziato in un sondaggio "un distacco evidente tra le attese degli italiani e i programmi politici" con tanti cittadini "ancora in dubbio se recarsi alle urne (27%)" e che "non si sentono rappresentati da nessun partito politico (20%)".

Il sondaggio si intitola "Il Manifesto degli Italiani. Le priorità di intervento richieste alla politica", ed è basato su una suddivisione in 9 categorie di ambiti di valutazione: Economia e Lavoro, Tasse e Fiscalità, Sanità, Servizi per i cittadini, Ambiente e Inquinamento, Sicurezza e giustizia, Istruzione e cultura, Giovani, Fasce deboli della popolazione & Welfare. È stato richiesto agli intervistatidi esprimere l’interesse su oltre 80 interventi, e le risposte fornite dai cittadini mostrano "un segnale di quanto poco oggi la classe politica riesca a farsi autenticamente interprete delle loro esigenze".

Quel che si evidenzia, viene spiegato, "è la centrale attenzione ai temi dell'economia e del mercato del lavoro, con particolare riferimento a disoccupazione e precariato. Le richieste che gli italiani fanno alla politica, sia nazionale che locale, sono infatti fortemente polarizzate su queste tematiche, che da sole costituiscono il 24% delle priorità di intervento indicate come assolute e richieste a gran voce al Governo (85%)".

Altro elemento emerso dal sondaggio è la scarsa attenzione mostrata dalla politica verso i giovani, che sono "poco o per nulla citati nei talk show o nelle interviste sui quotidiani" e che, invece, "rappresentano in realtà un ambito di primario interesse per la maggior parte degli italiani". All'elettorato importano sopratutto le azioni di contrasto a disoccupazione e precariato (28%) ma anche i temi di impatto sociale, come le azioni di contrasto a bullismo e cyberbullismo tra i giovani, che destano un crescente interesse nella popolazione (12,3%).

Quanto alla Sanità, viene osservato nel lavoro di Nomisma emerge tangibile la richiesta da parte dei cittadini di un sistema sanitario più efficiente: con tempi di attesa per la prenotazione di esami medici più brevi (29%), rafforzato da un aumento delle risorse ad esso destinate (24%), con strutture ospedaliere innovative e all'avanguardia (13%), senza ticket per fasce di popolazione più ampie rispetto ad oggi (10%). Dall'analisi dei risultati, inoltre, a giudizio dell'istituto di ricerca bolognese "emerge un quadro di consapevolezza e maturità di gran lunga superiore alla mediocrità del dibattito politico che sta caratterizzando la campagna elettorale. Dibattito politico che confonde, non convince e fa perdere fiducia nella capacità della politica di rispondere ai bisogni dei cittadini: lo confermano gli italiani – conclude Nomisma – che, a poco più di due settimane dalle elezioni, sono ancora in dubbio se recarsi alle urne (27%) e non si sentono rappresentati da nessun partito politico (20%)".