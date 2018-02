Maria Elena Boschi ricopre ancora formalmente l'incarico di sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, ma parte l'attacco dal blog delle stelle: "La Boschi è ufficialmente scesa in campo avviando al campagna elettorale in Alto Adige, ma non può faro da sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio. Abbia la decenza di dimettersi subito dal Governo e si misuri con il Paese reale".

L'accusa è per l'ex ministro di utilizzare l'auto blu, e di non aver abbandonato quelli che il Movimento chiama i privilegi della "casta politica". Per questo la invitano a lasciare il suo ruolo a Palazzo Chigi: "Faccia come noi, che giriamo con le nostre sole forze nelle città, tra le realtà sociali, nelle zone produttive e al fianco dei cittadini confrontandoci a viso aperto con loro. Boschi non può continuare a sfruttare le risorse del Governo per i propri tornaconti, si dimetta da sottosegretaria e ci metta la faccia se ne ha il coraggio".

Lo scrivono in una nota congiunta il deputato M5S Riccardo Fraccaro e la candidata a 5 Stelle nel collegio uninominale di Bolzano Filomena Nuzzi. "La decisione di farsi paracadutare a Bolzano – aggiungono – è una gravissima mancanza di rispetto della Boschi nei confronti dei cittadini, che infatti stanno dimostrando di non voler subire questa imposizione da parte di Pd e Svp".

Anche la Biancofiore, candidata di Fi, che sfida Boschi nel collegio di Bolzano, la critica per la sua estraneità al territorio: "Troppo facile fare campagna elettorale da sottosegretaria con l'auto blu. Frattini all'epoca si dimise e la fece con la sua macchina". E poi rincara la dose: "Sabato scorso sono stato al mercato e mi sono reso conto che la gente riconosce il mio impegno per il territorio", ha detto la deputata di Forza Italia, ribadendo che al contrario la sua candidatura non è stata "calata dall'alto" ma sostiene di avere un "forte legame con questa terra".

Oggi la Boschi ha assistito alla kermesse d'apertura della campagna elettorale del Pd al teatro Eliseo, quando mancano 27 giorni al voto. In platea oltre a lei ci sono i capigruppo Luigi Zanda e Ettore Rosato, oltre ai dirigenti Dem, da Lorenzo Guerini a Matteo Richetti, seduti in prima fila. E ci sono i volti nuovi piazzati da Renzi, cioè Carla Cantone, Paolo Siani, Lisa Noja, Tommaso Cerno, Francesca Barra, Piero De Luca. Ad aprire l'avvio della campagna sul palco insieme al segretario Matteo Renzi c'è il presidente del Lazio Luca Zingaretti, che corre per un secondo mandato.