Lo stallo istituzionale che si è venuto a creare dopo le elezioni del 4 marzo, senza un vincitore certo in grado di formare una maggioranza per governare, è un momento “di passaggio” in cui “siamo chiamati a fare delle scelte importanti che possono rivelarsi cruciali”. Questa è l’opinione del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che interviene a Trento al Green Week Festival – ‘L’economia green e la ripresa del Paese’. “È un momento di passaggio nel nostro Paese – dichiara Gentiloni – ma dobbiamo essere consapevoli, allargando lo sguardo, del fatto che proprio in questo momento siamo chiamati a fare delle scelte importanti, che possono rivelarsi cruciali”.

Questo momento di passaggio è molto delicato anche dal punto di vista economico. Anche se “abbiamo recuperato parecchio sui dati macro economici e da qualche tempo abbiamo tassi di crescita, sviluppo, ripresa del lavoro e degli investimenti più incoraggianti”, questo può non bastare secondo il presidente del Consiglio. Ora è necessario “fare ogni sforzo per evitare di andare fuori strada e compromettere lavoro e sacrifici fatti”.

C’è un obiettivo in particolare che va perseguito, nell’opinione di Gentiloni: “Bisogna dedicarsi alla cura delle cicatrici dal punto di vista sociale ed economico. Mettere al centro dell’agenda le cicatrici sociali perché la crisi è stata lunga e in molte parti del Paese non siamo tornati ai livelli di reddito precedenti”. Inoltre Gentiloni chiede un “investimento nel delineare la vocazione futura della società” italiana.

Gentiloni si sofferma su quelle che chiama cicatrici sociali sottolineando che non riguardano soltanto il Sud del Paese e spiegando cosa intende: “Mai come in questo momento deve essere a tutti chiaro che i grandi numeri dell'economia non si traducono rapidamente in un superamento delle ingiustizie. Questa consapevolezza deve essere cruciale per chi governa: in un momento in cui le cose vanno nella direzione giusta, devi evitare di andare fuori strada e devi curare le ferite aperte”.