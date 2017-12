Non c'è pace tra gli ulivi dei libri venduti on line. La casa editrice E/O, che pubblica i best seller internazionali a firma di Elena Ferrante, ha comunicato che Amazon ha sospeso l’acquisto di tutti i suoi libri e restituito quelli che aveva in magazzino, dopo che la stessa casa editrice si era rifiutata di praticargli uno sconto più alto. Sandro Ferri, fondatore e direttore, insieme alla moglie Sandra Ozzola, della casa editrice E/O denuncia in un comunicato di essere stata oggetto da parte di Amazon di "condizioni economiche inaccettabili. Circa un mese fa ci è stato chiesto di innalzare la percentuale del prezzo di copertina che, come editori, dobbiamo al venditore, in questo caso ad Amazon."

Ferri non fornisce cifre o stime ma secondo fonti commerciali il gruppo di Seattle avrebbe chiesto all'editore una quota che si aggira intorno al 50%. Una percentuale che non riguarda solo il marchio di Ferri e Ozzola ma che risulterebbe in linea con la quota di altri piccoli e medi editori. In Italia la quota che l’editore sborsa al rivenditore si aggira sul 30-35 per cento per le librerie indipendenti, sul 40-45 per cento per quelle di catena, fino appunto al 50 per cento circa ad Amazon.

Non è mancata la risposta di Amazon, l'azienda americana si è limitata a dichiarare: "Rispettiamo le scelte di e/o e al tempo stesso non commentiamo le relazioni tra noi e le case editrici". La cessazione dei rapporti tra il gruppo italiano e la multinazionale riguarda Amazon.it. I libri di Elena Ferrante restano presenti su Amazon.com con Europa Editions, il marchio con cui sono operativi sul mercato anglosassone.

Invita a trovare un equilibrio Carlo Rienzi, presidente del Codacons: