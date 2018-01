La scrittrice italiana più famosa al mondo, Elena Ferrante, diventa firma del britannico The Guardian. Dopo il successo planetario di critica e commerciale della saga "L'amica geniale", la misteriosa scrittrice dall'identità anonima ha scelto di cimentarsi anche nel giornalismo e diventa una firma del prestigioso magazine britannico The Guardian. Il suo sarà un appuntamento fisso per i lettori inglesi, che non mancherà di incuriosire quelli italiani.

L'articolo d'esordio, come trapelato grazie a fonti Ansa, tratterà il tema del primo amore. L'autrice italiana, che da sempre protegge la sua identità con uno pseudonimo, conquista così una rubrica settimanale sul magazine del quotidiano progressista nella quale scriverà di diversi argomenti. Elena Ferrante ha affermato in una dichiarazione al Guardian che in questo modo potrà "mettersi alla prova" con un impegno fisso e ha definito l'esperienza un "audace esercizio di scrittura". Per la traduzione delle rubriche dall'italiano all'inglese è stata incaricata, come per i libri della scrittrice, Ann Goldstein.

La scrittrice italiana, su cui tanto si è discusso nel nostro Paese, relativamente al presunto svelamento della sua identità, è uno dei casi letterari e non solo più clamorosi nati nel nostro Paese e rimbalzati all'estero, a tal punto che sarà realizzata una serie tv “The Neapolitan Novels”, tratta dalla saga best-seller “L’amica geniale” di Elena Ferrante. A dirigere la serie, divisa in 32 episodi e 4 stagioni (una per libro) , sarà Saverio Costanzo: “La vera identità di Elena Ferrante non mi interessa, conta la sua identità letteraria” ha dichiarato il regista italiano.