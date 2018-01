Voleva un solo regalo da Babbo Natale, quello di ritrovare il suo amato cagnolino Morse, un border terrier rubato da qualcuno qualche giorno prima delle feste. E alla fine il piccolo Edward Latter, un bimbo che ha compiuto tre anni proprio durante le feste, è stato accontentato, anche se con un po’ di ritardo. Il suo amato Morse è stato ritrovato. L'appello del bambino, del Kent, in Gran Bretagna, lanciato per ritrovare il suo amico a quattro zampe aveva fatto il giro del mondo commuovendo tutti. Come si legge sui media britannici, con l’aiuto del papà il piccolo Edward aveva preso carta e penna e aveva deciso di scrivere una letterina a Babbo Natale. Commosso dalla storia, aveva deciso di aiutare il bambino anche Simon Cowell, l’inventore del format televisivo X Factor, che si era detto pronto a sborsare 10000 sterline di ricompensa per chi avesse riportato Morse al suo padroncino.

A quanto pare il cane è stato trovato a circa trenta chilometri dalla casa in cui vive Edward e la sua famiglia da una coppia che non sapeva nulla dell’intera vicenda e quindi neppure della ricompensa (che non è chiaro se alla fine c'è stata). È stata la mamma del bambino a dare la lieta notizia con un post su Facebook e ringraziare tutti coloro che si sono interessati alla vicenda. “È Morse, Morse sta tornando a casa con noi”, ha urlato Edward appena lo ha rivisto, senza alcun dubbio si trattasse proprio del suo cane scomparso prima di Natale. Quando poi il cucciolo è stato portato dai veterinari per la scansione del microchip tutta la famiglia ha avuto la certezza che il bambino non si sbagliava e che si trattava proprio del loro Morse.